De andre målingene: Derfor spår de seier for Trump

Meningsmålere som Susquehanna og Trafalgar Group mener konkurrentene tar systematisk feil om Donald Trump.

I snittet av målinger ligger Joe Biden klart best an foran valgnatten i USA, både nasjonalt og i de viktigste vippestatene.

Men enkelte meningsmålingsinstitutter skiller seg ut.

Insider Advantage, Susquehanna og Trafalgar Group spår alle seier for sittende president Donald Trump i de avgjørende vippestater – og dermed også seier nasjonalt.

Få siste nytt om presidentvalget i USA i Nettavisens nyhetsstudio!

Trump på vippen

I vippestaten Florida har Biden et lite forsprang på 0,9 prosentpoeng i snittet hos RealClearPolitics.

FiveThirtyEight har i sin prognose gitt Biden en vinnersjanse i Florida på 69 av 100, mot 31 av 100 for Trump.

InsiderAdvantage, Susquehanna og Trafalgar Group, derimot, har alle Trump i tet i delstaten.

Slik er det også i Pennsylvania, en annen av de viktige vippestatene.

Der leder Biden med 1,2 prosentpoeng i snittet hos RealClearPolitics , mens InsiderAdvantage, Susquehanna og Trafalgar Group alle gir Trump et forsprang på 1–2 prosent.

Et lignende mønster finnes også i målinger fra delstater som Arizona og North Carolina.

Les også: Full krig om Trump og Biden i redaksjonen: - Vi blir aldri enige

Leter etter blyge velgere

Robert Cahaly, Trafalgar Groups kontroversielle sjef, har figurert hyppig i amerikanske medier den siste tida for å forklare sine avvikende funn. Fordi selskapet holder mye hemmelig om sine metoder har andre eksperter advart mot å ta Trafalgar Groups målinger på alvor.

Men Cahaly fikk rett i 2016, og han er overbevist om at han vil få rett igjen.

Den underliggende teorien er at det fins et stort antall «blyge» Trump-velgere som ikke fanges opp av ordinære meningsmålinger fordi de ikke vil si høyt at de har tenkt å stemme på ham.

Det samme er Susquehannas teori.

For å avdekke dette stiller de derfor eksperimentelle tilleggsspørsmål – som hvem man tror venner og kjente vil stemme på, og hvem man tror vil vinne valget i hjemstaten.

Teorien er at folk svarer ærligere på dette enn på hva de vil stemme selv.

Gunnar Stavrum: Har Donald Trump vært en suksess eller en katastrofe som USAs president?

FiveThirtyEight

En av dem som ser med betydelig skepsis på de avvikende meningsmålingene, er statistikkguruen Nate Silver, mannen bak FiveThirtyEight.

Nettstedet la tirsdag ut sin siste oppdatering før valget. Der er konklusjonen at Biden er klar favoritt, mens Trumps vinnersjanse er cirka 10 prosent.

FiveThirtyEight slår likevel fast at det er en hårfin linje mellom et valgskred og en thriller.

I en artikkel lagt ut ved inngangen til valgdagen i USA, skriver han at demokraten Joe Biden har en større ledelse på målingene enn Hillary Clinton hadde i 2016.

Men Trump kan fortsatt vinne, understreker Silver, som påpeker at en 10 prosents sjanse er noe som må tas alvorlig.

(©NTB)