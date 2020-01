De danske førsteklassingenes eksperiment skapte oppsikt: - Nå vasker alle hendene

En dansk lærer sleit med å få førsteklasseelevene til forstå viktigheten av å vaske hendene. Et eksperiment senere og snart gjorde alle det uten å mukke.

Ved Sulsted skole, like utenfor Aalborg i Danmark, er Rikke Elisabeth Tang Steffensen lærer ved 0. klasse (samme som førsteklasse i Norge, journ.anm.). Hun skulle derimot ha vanskeligheter med å få elevene til å vaske hendene skikkelig.

Flere av de ferske elevene syntes nemlig prosessen var kjedelig, slik at de enten droppet det totalt eller så vidt brukte vann og såpe.

Inspirert av en amerikansk lærer, som delte tre bilder av brødskiver på sosiale medier, startet Steffensen sitt eget lille eksperiment.

Resultatet har gått sin seiersgang på sosiale medier, og i skrivende stund har innleggene fra skolens Facebook-side over 4.000 likes, 1.400 kommentarer og 6.100 delinger.

- Nå vasker alle hendene

Til danske Ekstra Bladet forteller læreren at hun kjøpte inn litt toast-brød og fortalte til elevene sine at de skulle ha et eksperiment.

Etter et friminutt delte hun ut noen av brødskivene i klassen, hvor ingen hadde vasket hendene. Deretter tok Steffensen en av skivene ut av posen uten å røre det, mens andre skiver ble lagt på gulvet, ved en iPad og på et bord.

Til slutt ble skivene pakket inn og hengt på en tørkesnor i klasserommet.

- Vi vasket hendene våres, og så så vi en video om hvordan man skal vaske hendene ordentlig. De første dagene skjedde det ikke noe med brødet, men etter hvert begynte det å vokse mugg på noen av dem, forteller Steffensen til Ekstra Bladet.

Og etter 14 dager ble resultatet publisert på sosiale medier.

Bildene av brødskivene med mugg på har derimot ikke bare mottatt oppmerksomhet digitalt, men også barna i klassen har latt seg påvirke.

- Nå, når jeg kommer inn i klassen etter friminutt, så har alle vasket hendene sine, jubler den nordjyske førsteklasselæreren.

Ekspert-ros

Professor i matmikrobiologi ved Københavns Universitet, Susanne Knøchel, roser nå Sulsted skole for den pedagogiske tilnærmingen de har brukt for å lære elevene om hygiene.

- Det er en veldig fin måte å undervise på som kan brukes like bra på førsteklassinger som på universitetsstudenter, skolelærere, journalister m.fl. Det vi ser på brødskivene er først og fremst mugg og ikke bakterier (mugg - i motsetning til bakterier - blir raskt synlig og vokser godt på brød), skriver Knøchel i en e-post til den danske avisen.

Hun legger også til at det er viktig, om man vil kopiere prosjektet til Steffensen, å pakke inn brødskivene etter å ha berørt dem.

- Hvis de har stått ute og det er fuktighet i lufta, kan alle skiver i prinsippet få mugg på seg. Da vil ikke det pedagogiske elementet fungere, sier professoren.