De første resultatene er inne: 95 prosent sjanse for at Trump tar viktig delstat

New York Times: Trump på vei mot seier i Florida

NEW YORK/OSLO (Nettavisen/NTB): Det er over 90 prosent sannsynlig at Donald Trump vinner den viktige delstaten Florida, melder New York Times etter at to tredeler av stemmene er talt opp.

Biden har 50,2 prosents oppslutning etter at 66 prosent av stemmene er talt opp, men New York Times anslår likevel på dette tidspunktet at det er 94 prosent sannsynlig at Donald Trump vinner den viktige delstaten.

Florida ventes å bli en av de mest avgjørende delstatene med 29 valgmenn, som Trump vant sist.

Trumps kampanje hevder natt til onsdag at det har hatt rekordoppmøte i Florida, og at det er spesielt fornøyd med oppmøte fra svarte og hispaniske områder, melder Fox News.

– Vi føler oss veldig, veldig bra med tanke på hvor vi står i Florida, sier Trump-kampanjeleder Bill Stepien i en en samtale med journalister tirsdag kveld, amerikansk tid.

Stepien opplyser også at de forventer at de tidligere stemmene som kommer inn i Florida «i stor grad vil være til fordel for Demokratene».

Men, sier Stepien - og viser til hva som skjedde i 2016, vil resultatene for Trump “bli mye mer positive" når resten av stemmene tikker inn.

- De vil indikere seieren som vi forventer i kveld, sier Stepien.

I en av de største valgdistriktene, Miami-Dade som inkluderer byen Miami, gjør Donald Trump det bedre enn i 2016. Foreløpig leder Biden 54-45 i distriktet. I 2016 tapte Trump distriktet 64-34.

Rundt midnatt norsk tid, skiver president Donald Trump på Twitter at han er fornøyd med tallene han har sett så langt.

– Det ser veldig bra ut over hele landet! Takk! skriver presidenten.