De glemte barna

Av Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Frp og medlem av familie- og kulturkomiteen.

I fjor oppdaget Hammerfest kommune at hele 33 barn ikke møtte til skolestart etter skoleferien. Mange av de hadde somalisk bakgrunn og var tatt med av familien til utlandet. Kommunen fryktet at flere av disse var utsatt for negativ sosial kontroll i utlandet.

Mot sin vilje

En rapport fra Oslo Economics som ble presentert tidligere i år viste at minst 415 barn er sendt fra Norge til utlandet mot sin vilje mellom 2016 og 2018.

Det er også kommet frem at barnevernet i noen tilfeller har støttet familier, og betalt flybilletter, i tilfeller foreldre har ønsket å sende barna på koranskole i utlandet.

Disse historiene er ikke statistikk, men enkeltskjebner.

«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv», skrev Arnulf Øverland. Nå hviler et stort ansvar på det politiske Norge for å gjøre noe.

Derfor har Frp lagt frem 21 forslag i Stortinget for å bekjempe at barn holdes i utlandet mot sin vilje.

Får ikke hjelp

Noor, ei 18 år gammel jente fra Oslo, var en av disse enkeltskjebnene.

Hun ble som 16-åring lurt med av foreldrene på ferie til hjemlandet. Der ble hun fratatt passet og daglig sendt på en voldelig koranskole. Noor forsøkte å få hjelp fra av den norske ambassaden, barnevernet og andre offentlige instanser til å komme seg hjem, men opplevde å ikke bli tatt på alvor.

Først da hun kom i kontakt med samfunnsdebattanten og aktivisten Shurika Hansen, som selv har opplevd negativ sosial kontroll, fikk hun hjelp med rømme hjem til frihet. Både Shurika og jeg reiste til et vestafrikansk land for å hjelpe Noor med å rømme hjem til Norge i en dramatisk fluktaksjon.

Noor sin historie er dessverre ikke enestående. NRK har selv vært med å avsløre flere voldelige koranskoler, spesielt i Somalia, hvor norske og europeiske unge er blitt holdt mot sin vilje og blitt utsatt for vold, tortur og religiøs opplæring.

Kompromissløshet

De 21 forslagene som i disse dager er til behandling i Stortinget, er både omfattende og basert på svakheter vi ser i dagens bekjempelse av sosial kontroll. Vi trenger egne lovbestemmelser og minstestraffer mot både foreldre og rekrutterere som sender barn, som de anses for å ha blitt for frigjorte eller vestlige, til såkalte «rehabiliteringsskoler» for religiøs opplæring.

Det trengs også mer informasjon og tydelige retningslinjer for hvordan ambassader og andre offentlige instanser skal følge opp de som tar kontakt.

I Noor sitt tilfelle fikk hun ikke engang lov å bruke bakdøren til en norsk ambassade for å unngå en dramatisk flukt foran øynene på foreldrene på forsiden av ambassaden. Dette kan ikke være måten man behandler frihetsberøvede norske barn og unge i utlandet på.

Bidragsyteren Norge

Norge er en av de største bistandsyterne til Somalia.

Tidligere i år ga Norge ytterligere tre milliarder kroner i lån til landet. Samtidig vet vi at dette er et land med flere koranskoler hvor norske og europeiske ungdommer inntil for et par måneder siden er blitt holdt mot sin vilje og utsatt for vold.

Norske myndigheter bør overfor Somalia og andre tilsvarende lands myndigheter stille krav og forventninger om at slike institusjoner ageres mot, og at unge som er der mot sin vilje løslates.

Dette er det minste vi kan gjøre for barna som sendes på slike skoler.

Ukultur må nedkjempes

De fleste av oss som lever i Norge tar våre friheter for gitt. Et stort antall barn og unge med innvandrerbakgrunn som vokser opp i Norge har imidlertid ikke disse frihetene.

Dette kan blant annet være friheten til å ha kjæreste eller gifte seg med den man forelsker seg i. Å la være å bekjempe ukulturen som sosial kontroll utgjør, er et overgrep mot de menneskene som utsettes for slik undertrykkelse.

Minst 415 barn er blitt borte fra norske skolebenker og sendt til utlandet mot sin vilje i løpet av to år.

Hvor mange flere barn må dette gjelde før vi viser en absolutt nulltoleranse?

