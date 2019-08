De har delt seng - nå er de sammen på parketten

Rødt + Frp = ...?

Fredag er Rødts ordførerkandidat i Stavanger, Mímir Kristjánsson, gjesteredaktør i Nettavisen.

Et av Kristjánssons ønsker for dagen var en svingom med tidligere Frp-nestleder Per Sandberg (Frp). De to ble gode busser i «Kjendis-Farmen», spilt inn i vår.

- Vi har jævlig mye til felles, skjønner du, sier Mímir, smått forundret over sitt eget utsagn.

Det kan du selv bedømme i videoen over!

Sandberg som debuterer på «Skal vi danse» lørdag, ligger i hardtrening på Bislet i Oslo fredag formiddag - og latteren sitter løst når de to møtes.

- Kom så skal jeg vise deg, sier Per - og tar et godt tak rundt Mímir.

Wienervals er første test for årets deltakere, og Per ser ut til å øvd godt.

Raskt går samtalen over i politikk, og de er begge blant annet opptatt av at avstanden mellom politikerne og velgerne bare blir større og større.

Per Sandberg ligger i hardtrening og prøver å lære bort noen tips. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Møkkalei etablerte partier

- Tilliten svekkes, hva gjør velgerne da? De glemmer de etablerte partiene, de møkkalei dem - og finner nye: Rødt, MDG ..., sier Per.

- Bompengelista, skyter Mímir inn.

- Det er derfor jeg har sagt at av 169 stortingsrepresentanter, er det ikke rart at Bjørnar Moxnes gjør det bra. Han er den eneste som er annerledes og tydelig.

- Og så er jeg blodig uenig og skuddredd politikken, ler Per.

Mímir Kristjánsson og Per Sandberg hadde et hjertelig møte under dansetreningen på Bislet. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Enda mer redd Senterpartiet

- Du stoler vel på meg?

- Men jeg er enda mer redd for Senterpartiet, sier Per.

- De er jo opp mot 20 prosent. Det er mye av samme grunnen, det, Vedum, som er tydelig og klar, smetter Mímir inn.

- Ja, han smiler og er i godt humør. Men konsekvensene ...

- Men veldig fin fyr, da.