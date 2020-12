- De har en forunderlig tilnærming til konseptet veitunneler

Hva er MDGs alternativ? Jo, at biltrafikken skal fortsette å forurense for befolkningen langs E6, er høyresidens svar til MDGs Sirin Stav.

Av Nicolai Øyen Langfeldt, miljø- og samferdselspolitisk talsperson, Oslo Høyre, Hallstein Bjercke, gruppeleder, Oslo Venstre og Espen Andreas Halse, gruppeleder, Oslo KrF

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes meninger.

Dette er hovedtransportåren fra Norge nedover på kontinentet. Stav må forstå, at utfordringene på Manglerud-området ikke kan løses med en støyskjerm. De er der allerede.

Les også: Vi kan ikke vente lenger: Bygg Manglerudtunnelen!



Forunderlig tilnærming

Stav og MDG har en forunderlig tilnærming til konseptet veitunneler. Siden Stav i Nettavisen kategorisk avfeier tunnelløsninger med at «det gir økt veikapasitet», så er det jo fristende å spørre:

Ville det selverklærte «miljøpartiet» vært tilhenger av Operatunnelen om den ble bygget i dag?

Veien har gitt noe mer kapasitet i form av at man har en beredskapsvei i Rådhusgaten og Ring 1, men tunnelen har flyttet de 60.000 bilene som hver dag dundret over Rådhusplassen og forbi Sirin Stav sitt kontor.

Eller hva med Vålerengatunnelen? Tror Stav det er hyggeligere å bo på Vålerenga nå enn det det var før tunnelen kom?

Les også: Bløffen om E6 Oslo øst

«Strømsveien har gått som en Berlinmur mellom Vålerengen og Kampen. Nå kan vi kanskje bli venner med naboene igjen», sa daværende bydelsformann i Gamle Oslo da Vålerengatunnelen ble åpnet.

Du skal være bra nostalgisk for å ønske deg tilbake til 40.000 bilpasseringer om dagen over Vålerenga.

Mange tunneler til det bedre

Eksemplene er mange flere. Ekebergtunnelen, Granfosstunnelen, you name it.

Et tunnelprosjekt MDG faktisk er for, er å legge motorveien E18 ved Filipstad i tunnel.

Det begrunnet byrådspartiene godt i bystyret at Ap-representanten oppsummerte MDG-byrådets standpunkt med: «Bjørvika hadde antagelig ikke vært det samme i dag uten Operatunnelen. Skal man få kvalitet i byutviklingen på Filipstad, så trenger man tunnelen».

Vi er helt enig. Vi skulle bare ønske at Arbeiderpartiet og MDG hadde like mye omsorg for befolkningen på Manglerud, som de har for utbyggerne i sentrum-vest.

Det er ikke bare i Oslo øst de kjemper om tunnel (se video under):

En stor barriere og et miljøproblem

Dagens E6 utgjør en stor barriere og et stort miljøproblem.

Den sterkt trafikkerte veien skjærer igjennom tett befolket boligområder. Barn og unge ferdes på tvers, og må daglig forholde seg til den voldsomme trafikken med støy, svevestøv og eksos.

Les også: Naboer raser mot Lan Marie Berg (MDG): - Det er en hån mot folk som bor her

Beboerne på Lambertseter, Brattlikollen, Abildsø, Manglerud, Høyenhall, Bryn, Teisen og Alnabru fortjener forsvarlig luft, trygge skoleveier og mindre støy. I tillegg er veien et hinder for byutvikling, og står i veien for muligheter til å skape et helhetlig bomiljø i et område som i dag er delt i to.

Gjemmer seg bak villedende informasjon

MDG må slutte å gjemme seg bak villedende argumentasjon om at dette vil føre til økt biltrafikk.

De vet utmerket godt at Statens vegvesen planlegger en tunnel som ikke vil føre til økt biltrafikk. Det vi ønsker er å flytte trafikken som i dag ødelegger folks bokvalitet, barns oppvekstmiljø og elevers skolemiljø under bakken.

Det er på tide å «rive» Berlinmuren E6, og endelig bygge Manglerudtunnelen.

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene