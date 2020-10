De hemmelige Biden-epostene: - Hysterisk

De hemmelige epostene til Hunter Biden blir trolig tema når presidentkandidatene braker sammen i TV-debatt i natt.

NEW YORK (Nettavisen): Natt til fredag er det duket for en nytt oppgjør mellom president Donald Trump og Joe Biden på direktesendt TV. Dette er den siste TV-debatten mellom de to før det avgjørende valget 3. november.

Les også: - Dette er en kjempetabbe av Donald Trump

Du kan følge debatten direkte her fra klokken 03.00 i natt:

Alt tyder på at president Donald Trump vil benytte anledningen til å gå til angrep på Joe Biden med å dra frem de hemmelige epostene som er blitt gjengitt i New York Post de siste ukene.

- Den korrupte politikeren Joe Biden får Kriminelle Hillary til å fremstå som en amatør, har Trump uttalt etter oppslagene i avisen.

- Fikset møte med Burisma

Det var for halvannen uke siden at New York Post kom med en sak om at Hunter Biden skal ha introduserte faren, daværende visepresident Joe Biden, for en toppsjef i det ukrainske energiselskapet Burisma.

Dette skal ha skjedd mindre enn et år før Joe Biden skal ha presset myndighetspersoner i Ukraina til å si opp en aktor som etterforsket selskapet, skriver avisen.

Se bildene: Pinlige bilder offentliggjort: Rudy Giuliani ble lokket i felle av komikeren Sacha Baron Cohen

Den Murdoch-eide avisen New York Post skriver videre at det angivelige møtet er nevnt i en mail som Vadym Pozharskyi, en rådgiver for styret i Burisma, angivelig sendte til Hunter Biden 17. april i 2015. Dette var ifølge avisen omtrent ett år etter at Hunter ble med i Burisma-styret, der han ifølge avisen skal ha fått en lønn på opp mot 50.000 dollar i måneden.

- Kjære Hunter, takk for at du inviterte meg til DC og ga muligheten til å møte faren din og tilbrakte litt tid sammen. Det er var en ære og glede, heter det i eposten som avisen har fått tilgang til.

Les også: Her har Trump en knusende ledelse

NY Post har kjørt flere saker på de hemmelige epostene som lå på det som skal være Hunter Bidens gamle datamaskin. Foto: NY POST

- Biden hører hjemme i fengsel

Bidens sønn Hunter satt i styret til Burisma i en periode mens faren var visepresident under Barack Obama. Trump har hevdet at Biden brukte sin stilling til å sikre sønnen en svært lukrativ lønn i selskapet.

I etterkant har Trump flere ganger anklaget Biden for korrupsjon, og han har også antydet overfor velgerne at Biden hører hjemme i fengsel.

President Donald Trump har også bedt justisminister William Barr innlede en etterforskning av Joe Biden og sønnen Hunter.

– Vi må få justisministeren til å handle. Han må handle, og han må gjøre det fort. Han må sette noen på saken. Dette er alvorlig korrupsjon og må bli kjent før valget, sier uttalte Trump i et intervju med Fox & Friend tidligere denne uken.

Biden har på sin side hevder på sin side at det ikke finnes noe møte mellom Biden og noen Burisma-ansatt i hans kalender, og avviser at han har gjort noe galt.

Les også: Hunter Biden - mirakelet som kan redde Trump?

- Lekket for å skade Biden

Epostene som New York Post omtalte, lå på en PC som Trumps personlige advokat Rudy Giuliani fikk tilgang til, noe som førte til oppslag om epostenes innhold i avisen.

Saken førte denne uken til at 50 tidligere etterretningstopper rykket ut for å si at det hele minner om en russisk etterretningsoperasjon.

Ikke navngitte kilder sa i forrige uke at FBI nå etterforsker om epostene med vilje er lekket til Giuliani av Russland for å skade Bidens kandidatur.

Les også: FBI etterforsker om Russland står bak angivelige eposter fra Bidens sønn

Sønnen til Joe Biden, Hunter Biden, har tidligere stått frem med sitt narkotikaproblem, og han ble i 2014 også dimittert fra den amerikanske marinen etter å ha testet positivt på kokain. Foto: Montasje: AP Photo/Charlie Neibergall/Twitter:@joebiden

Harddisken med epostene skal stamme fra en laptop som hadde ligget et år i en databutikk i delstaten Delaware, der den ble innlevert for service, men aldri hentet.

I tillegg til de russiske epostene, har NY Post også publisert svært personlige eposter mellom Hunter Biden og hans far, samt meldinger fra barna til Hunter Biden.

Les også: Republikanere vil stevne Twitters toppsjef etter blokkering av omstridt artikkel om Biden

Avisen har også publisert flere fotografier av Hunter Biden, alt fra der han sitter i en tannlegestol, til at han ligger i en seng med det som skal være en crack-pipe i munnen.

Hunter Biden har tidligere stått frem med sitt narkotikaproblem, og han ble i 2014 også dimittert fra den amerikanske marinen etter å ha testet positivt på kokain.

Les også: Hunter Biden avslørt av DNA-test

- Politisk trøstespising fra Trump-leiren

USA-eksperten Hilmar Mjelde sier han ikke tror at epostene og skriveriene i New York Post vil får noen avgjørende betydning for valget.

- Hunter Biden-pratet er politisk trøstespising fra Trump-leiren. Som Nixon har Trump bunnløs selvmedlidenhet og ser skandaler bak hver en tue. Nå vil han peke ut det han ser som en dobbelmoral i behandlingen av Biden-familien. Men veldig få velgere utenfor MAGA-universet, om noen, bryr seg om dette, skriver Mjelde i en kommentar til Nettavisen.

- Den hysteriske retorikken mot Biden-familien er det som i forskningen kalles semiotisk opphisselse. Det vil si en motivert søken etter tegn til angivelige kjempeskandaler som involverer Joe Biden, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde til Nettavisen. Foto: Montasje: Scanpix/Gerhard Flaaten

- At Hunter Biden ser ut til å ha cashet inn på navnet sitt, er noe de fleste finner usømmelig. Men ingen har funnet noen beviser for at Joe Biden har gjort noe kriminelt. Derfor kaster ikke mainstream-media seg over dette, i tillegg til at så mye er usikkert og virker «fishy» i denne siste saken om PC’en.

Les også: Varslersaken kan ødelegge for Trumps største motstander, Joe Biden

- Derfor bryr ikke velgerne seg

Mjelde sier at Trump nå «må fortelle velgerne hva han vil gjøre de neste fire årene.»

- Bill Clinton snakket i 1996 om sin «bro til det 21. århundre». Bushs landsmøte-tale i 2004 var også full av optimisme og han lovet skattereform og pensjonsreform. Trump snakker jo ikke om agendaen sin, sier Mjelde, som er seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE.

Les: Advarer: - Trump er på vei til å vinne valget

- Vi snakker mye om at skandaler ikke rammer Trump. Men dette slår begge veier – folk bryr seg også lite om skandaler og angivelige skandaler som involverer demokratene. Å snakke om Hunter Bidens eksesser hjelper ikke amerikanerne til å få et bedre liv. Derfor bryr ikke velgerne seg. For dem er dette bare den sedvanlige støyen fra Trump og D.C, sier Mjelde.

- Den hysteriske retorikken mot Biden-familien er det som i forskningen kalles semiotisk opphisselse. Det vil si en motivert søken etter tegn til angivelige kjempeskandaler som involverer Joe Biden, sier USA-eksperten.

Seks hovedtemaer

Det ble i helgen kjent at torsdagens TV-debatt skal handle om seks ulike temaer: Kampen mot koronapandemien, familiepolitikk, rasespørsmål, klimaendringer, nasjonal sikkerhet og lederskap.

Trumps valgkampteam reagerte med kraftig misnøye og hevdet at kommisjonen har valgt temaer som vil gagne Biden, ifølge tennessean.com.

Kritikken går blant annet ut på at utenrikspolitikk er utelatt som tema.