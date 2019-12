De konservatives forsprang til Labour krymper

Timer før valglokalene åpner i Storbritannia går Labour fram på en måling, noe som fører til at De konservatives forsprang minsker.

De konservative får 41 prosent, mens Labour får 36 prosent på en måling Savanta ComRes har utført for The Telegraph.

5 prosentpoeng skiller partiene, noe som er det laveste siden en måling fra midten av oktober, skriver avisen.

Sammenlignet med en måling som avisen publiserte søndag, er prosenten uendret for toryene. Situasjonen er derimot annerledes for Labour, som øker 3 prosentpoeng.

Liberaldemokratene får 12 prosent på målingen, også det tallet er uendret fra søndagsmålingen.

Fakta Valgsystemet i Storbritannia ↓ Det er 650 valgkretser, som hver velger én representant til Underhuset. I gjennomsnitt er det rundt 70.000 stemmeberettigede i hver valgkrets. Ytre Hebridene er minst (snaut 22.000 ved forrige valg), mens Isle of Wight er størst (drøyt 110.000).

Kandidaten med flest stemmer vinner kretsen, et prinsipp britene kaller «First Past The Post». Systemet favoriserer de to store partiene: De konservative og Labour.

Partier som har fått millioner av stemmer, kan ende med få eller ingen plasser. Omvendt kan partier med relativt få stemmer, men som er geografisk konsentrert, få mange seter i Underhuset.

Ved valget i 2017 fikk innvandringskritiske UKIP 594.000 stemmer, men ingen mandater. De Grønne fikk 525.000 stemmer, men bare ett enkelt sete. De skotske nasjonalistene i SNP fikk på sin side 35 mandater for sin 978.000 stemmer.

Det er mulig å få flertall i Parlamentet med færre enn halvparten av mandatene. Det skyldes at Sinn Féin stiller til valg, men nekter å møte i Underhuset fordi de ikke anerkjenner den britiske styret.

Det er drøyt 47 millioner registrerte velgere. I ukene etter at valget ble skrevet ut, har over halvannen million registrert seg som velgere.

Stemmerettsalderen er 18 år. Statsborgere fra Irland og samveldelandene kan stemme hvis de oppfyller visse betingelser. (Kilde: Ritzau, NTB, Office for National Statistics, The Independent)

Resultatet fra onsdagens måling sikrer toryene et flertall på seks seter i parlamentet, selv om målingen spår et «hung parliament», altså et parlament der verken De konservative eller Labour har flertall, som et «plausibelt» resultat.

17 prosent av dem som deltok i målingen, sier at de kan komme til å ombestemme seg før de går til valglokalene torsdag.

I overkant av 2.000 briter deltok i meningsmålingen, som ble utført mellom 9. og 10. desember.

