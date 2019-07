De lave temperaturene fortsetter: - Ingen sommervarme i sikte

Det ser fortsatt dårlig ut for sommerværet i store deler av landet, for også onsdag ligger temperaturen på rundt 10 grader mange steder.

- Generelt skjer det ganske lite med temperaturene framover. Det er ingen sommervarme i sikte framover dessverre, sier meteorolog Lillian Bergheim ved værvarslinga hos Storm.

I Nord-Norge ser det ut til at det blir overskyet onsdag. I Finnmark er det ventet perioder med regn, mens Troms får stort sett oppholdsvær, men noe sol på starten av dagen. Temperaturer på 10-12 grader.

I Nordland er det ventet oppholds og perioder med sol, men på Helgeland kan det bli noe regn. Temperaturene vil ligge på rundt 10 grader, mens nord i Nordland kan det bli 13-14 grader.

30-40 millimeter nedbør

I Trøndelag, Møre og Romsdal og på Vestlandet blir det derimot vått.

- Det blir flest byger i Midt-Norge. I ytre strøk av Møre og Romsdal og sør for Trondheimsfjorden kan det bli 30-40 millimeter nedbør i form av regn i løpet av dagen. Det er ganske tette byger, med andre ord, sier meteorologen.

Selv om det ikke er ekstremvær, så er det mye regn en julidag.

- Når det er juli så vil nok folk merke regnet godt, sier hun, og legger til at temperaturene vil ligge på rundt 10 grader på dagtid.

Minst byger er det i Rogaland, mens det på Sør- og Østlandet er regnfritt.

- Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Men det blir ikke kjempehøye temperaturer, og vil ligge på knappe 20 grader, sier hun.

På Vestlandet vil temperaturen ligge på rundt 10 grader på dagtid.

Farevarsel

Onsdag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel flere steder i landet.

I Nordfjord og Møre og Romsdal er det gult farevarsel på grunn av snøbyger 800 meter over havet.

- Det er en mulighet for at snøen kan legge seg lokalt på bakken. Faren for at snøen legger seg i veien er størst på nattestid. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, skriver statsmeteorologene på Yr.no.

Farevarselet er ventet å gå over torsdag klokken 02.00.

På Stad-Frøya er det vindfullt, og det er foreløpig gult farenivå fram til onsdag kveld klokken 22.00.

- Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker, skriver de på Yr.no.

Også på strekningen Lindesnes- Åna Sira er det mye vind.

- Fra onsdag formiddag nordvestlig periodevis stiv kuling 15 m/s, minkende onsdag kveld, skriver meteorologene.

Minusgrader i natt

Når vi er inne i den første uken av juli forventer nok de fleste nordmenn plussgrader - og temperaturer over ti grader. Da er det ikke veldig oppmuntrende å høre at det har vært minusgrader og ned mot null grader flere steder det siste døgnet.

- På Røros var det ned mot minus 2,7 grader i natt, forteller Bergheim.

Det har vært kaldt i fjellet i Sør-Norge flere steder i landet. På Hardangervidda var det minusgrader både i natt og i morgentimene, men det stiger trolig til et par plussgrader utover dagen.

Også på Sognefjellshytta var det kaldt. Der lå det på minus tre grader i natt, mens det på Juvass i Jotunheimen var langt kaldere - og ned mot hele 6,4 minusgrader.

I lavlandet var det heller ikke tropenatt i Norge. I Kongsvinger var det 17,7 varmegrader, som var varmest i landet i natt. Men det var langt kaldere flere steder.

- I Sogndal var det ned i 3,3 plussgrader, som var kaldere enn både Tromsø, hvor det var 4,9 grader, og Hammerfest som hadde 7,1 grader på sitt kaldeste, sier meteorologen.

I Bergen lå det på 6,7 plussgrader, Oslo 9,4 pluss, og Trondheim fem varmegrader.

Selv om meteorologen ikke lover kjempevarme heller ikke de neste dagene, ser det imidlertid ut til at det blir slutt på minusgradene i fjellet når vi kommer inn i helgen.

Fjelloverganger holdes stengt

Fjellovergangene over Sognefjellet og Strynefjellet holdes fortsatt stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Det opplyser Veitrafikksentralen onsdag morgen.

Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesvei 258, ble stengt klokka 17.30 tirsdag, og vil holdes stengt onsdag.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble stengt klokka 20 tirsdag og til klokka 8 onsdag, men Statens vegvesen varsler onsdag morgen at veien ventes åpnet først torsdag.