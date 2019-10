De livsviktige 40 sekundene

Dette er dagen når viktigheten av forbedring av psykisk helse fremheves.

Av Niloufar Jalali-Moghadam, psykolog



Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober i over 150 land. Dette er dagen når viktigheten av forbedring av psykisk helse fremheves.

Målet er å øke bevisstheten rundt psykiske helseplager i hele verden, og å mobilisere hjelp med den hensikten å støtte psykisk helse. I dag gis muligheten til alle forhandlere og organisasjoner som jobber med psykiske helseutfordringer til å snakke om hva som kan være viktig å utføre for å virkeliggjøre psykisk helseomsorg for folk verden rundt.

Selvmordsforebygging

Tema for dette året er selvmordsforebygging. I følge Senter for sykdomskontroll og forebygging, har 46 prosent av alle som begikk selvmord hatt noe kjent psykisk helsetilstand. De fleste har slitt med depresjon og selvkritiske tanker en stund før de valgte å ta sitt eget liv.

Noen andre hadde kanskje ikke klart å komme over et stort tap og medfølgende sorg. Tanken, lysten, trangen for å slippe vondt, kan ramme alle.

Som Deborah Serani skrev: «Depresjon bryr seg ikke om du er rik eller kjendis, fattig eller hjemløs. Den bryr seg ikke om du er ung eller gammel, ordinær eller begavet. Depresjon skjærer seg tvers over sosio-økonomisk status, er funnet i hver kultur og i hvert land rundt verden».

Det innebærer at det er en global problemstilling, og derfor vil kreve allmenhetens bevissthet og kollektiv samarbeidehandling. Det lønner seg å hente fram tanken til bevisstheten om at selvmord egentlig kan forebygges fra å skje. Hver enkelt av oss kan bidra til å skape den allmenne bevisstheten.

Om å byr seg litt mer

Det handler om å skaffe seg kunnskap om psykiske helseutfordringer, hva eventuelle førselvmords-tilstander og handlinger kan gå på, og rett og slett å bry seg litt mer om hverandre.

Forskning fremviser at man kan legge merke til flere varseltegn, spesielt hos de yngre med økning av alkohol- og narkotikamisbruk, å trekke seg unna venner og bli asosiale, i visse fall dramatiske humørsvininger, urimelig, aggressiv eller impulsiv atferd.

Det er bemerkelsesverdig at alle disse symptomene kan forekomme ved andre tilfeller, for eksempel psykiske lidelser, livets utfordrende overgangsepisoder, tapsoppveleser, traumatisering også videre.

Poenget er å normalisere, snakke om det og skjønne at det alltid finnes risiko for at tanker kan snu seg mot en selv, og kan dermed bli katastrofale for noen. Da kan tankene strekke seg såpass langt slik at ingen annen løsning enn selvmord for å slippe å ha det vondt blir riktig.

Åpenhet og ærlighet

Nå er tiden for å snakke åpent og ærlig om temaet selvmord. Det er viktig å tillate seg å spørre direkte den mistenkte om sine tanker og planer. Mange er på vent for å bli hørt og tatt imot, mange vil takke ja til tilbudet om å snakke med en psykolog eller behandler, mange er på jakt for å få empati - og kanskje en klem. Nøl ikke med å gi en klem hvis du kan!

Du kan være et annet menneskes reddende engel med å tilby dine empatiske ord og oppmerksomhet. Når man er dypt nede trenger man ikke diskusjon, sinte stemmer og psykiske trusler rundt seg. Man trenger snille, trygge skuldre for å kunne gråte på. Det å bli sett, hørt og tatt på alvor er ihvertfall for mange etn ønskedrøm. Vi kan jo skape en tilhørighetsfølelse for et medmennske som trenger det, kan vi ikke det?

Vi er antakelig i behov for å satse mer på psykisk helseutvikling og forebyggingsarbeid på makro-nivå, altså generelt gjennom samfunnet, gjerne fra skolen. Inneholder utdanningspensum i barne-og ungdomsskoler per i dag nok kunnskap for å lære barna om håndtering av psykisk helse? Holder vi for tiden tilstrekkelige fokus på psykisk helse generelt i utdanningssystemet, i samme grad som vi har for fysisk helse?

Hver enkelt stemme teller

Nå tenker jeg på noen barn, ungdommer eller voksne, altså en person akkurat som meg og deg med samme rettigheter, som har det dårlig, sliter med mørke tanker, men som sliter med å sette ord på tankene og å si ifra. Fordi det er tabu, fordi det er uakseptabelt, fordi han/hun kommer til å skremme andre eller skape trøbbel fordi hun/han ikke har lært seg å forholde seg til vanskelige tider når de kommer. Dette er det vondt å tenke på.

Selvmordsforebygging krever en jobb ut fra en kollaborativ tilnærming der hver enkelt stemme teller. Alle, fra foreldre, barna, skoler, helsesystemet, sosiale media, og hele regjeringen, skal involveres for å oppnå dette målet.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (2019), er det ett menneske som hvert 40. sekund avslutter sitt eget liv. Siden du begynte å lese denne teksten har til nå cirka fire personer blitt borte. Fire hjerter har nettopp sluttet å slå.

Bli med på å heve bevisstheten. Care & Share!