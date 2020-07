De siste koronatallene fra Sverige - 73.858 smittetilfeller

Sverige har Nordens verste koronatall, men nå peker pilene i riktig retning.

Svenske Folkhälsomyndigheten melder onsdag om 73.858 smittetilfeller hittil, 2469 innlagte på intensivavdeling og totalt 5482 koronarelaterte dødsfall, en økning på 35 siste døgn.

Det er ofte et etterslep i rapporteringen av dødsfall etter helg, og Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson påpekte denne underrapporeringen på en pressekonferanse tirsdag og sa at man onsdag kan vente å få et bedre bilde av situasjonen de siste dagene. Når dødstallene regnes som et glidende gjennomsnitt over sju dager har det vært en tydelig nedadgående kurve siden april.

Carlson pekte på at det over tid har vært en positiv utvikling i bekreftede smittetilfeller. Onsdag er det meldt 514 nye smittetilfeller siste døgn, mens tallet tidligere har vært oppe i 1000. Sverige har ikke trappet ned testingen. Antallet intensivpasienter per døgn viser en lignende synkende tendens. Her begynner glidende gjennomsnitt over 7 dager å nærme seg 5 nye tilfeller per døgn.

Brorparten av dødsfallene i Sverige, 4880, har rammet personer over 70 år.

