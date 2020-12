De siste koronatallene fra Sverige 10. desember

Følg Folkhälsomyndighetens pressekonferanse fra klokka 14.00.

Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i Europa, sortert etter antall koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser antall døde per 100.000 i samme periode).

Georgia: 1.508 smittede (13,3 døde)

Serbia: 1.454 smittede (11,5 døde)

Luxembourg: 1.202 smittede (14,0 døde)

Kroatia: 1.172 smittede (21,2 døde)

Litauen: 1.153 smittede (10,8 døde)

Montenegro: 1.093 smittede (15,6 døde) Slovenia: 998 smittede (28,1 døde)

Ungarn: 747 smittede (22,7 døde)

Sverige: 716 smittede (3,5 døde)

Sveits: 631 smittede (13,7 døde)

Nord-Makedonia: 602 smittede (20,4 døde)

Portugal: 565 smittede (10,4 døde)

I Norge er det registrert 102 nye smittetilfeller og 0,8 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere 399 smittede og 1,8 døde i Danmark, 110 smittede og 0,8 døde i Finland og 57 smittede og 0,6 døde på Island.

Så langt har 68.619.110 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 1.570.155 mennesker er døde hittil i pandemien.

