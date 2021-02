De siste koronatallene fra Sverige 11. februar

Sverige ruster seg for en tredje smittebølge båret fram av nye og mer smittsomme virusvarianter.

Følg sendingen direkte fra klokka 14.00:

Sverige frykter import av muterte virustilfeller blant annet fra Norge, men det har gått tregt med å analysere de positive prøvene.

En analyse av stikkprøver fra uke 4 fant den engelske virusvarianten i 11 prosent av prøvene.

Nettavisens nyhetsstudio: Få de siste oppdateringene fra inn- og utland

Har lovet svar om nye virusvarianter

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har flere ganger fått spørsmål om hvordan Sverige ligger an med helgenomsekvensering, som er avgjørende for å påvise de nye virusvariantene og si noe sikkert om omfanget. Torsdag har Tegnell lovet at de skal kunne si mer om dette.

Folkhälsomyndigheten tror nye varianter av koronaviruset kan medføre økt smittespredning og ruster seg for en tredje bølge. Det har kommet fram på flere pressekonferanser og i ukerapporten som ble publisert 5. februar.

- Litt foruroligende

- Det er litt foruroligende at den nedadgående tendensen har stoppet opp, sa statsepidemiolog Anders Tegnell om smittetallene på pressekonferansen tirsdag denne uken, tall som viser at spredningen er høy i flere regioner.

Samtidig har Tegnell og hans kolleger gjentatte ganger hamret inn budskapet om at uansett hvilke variant av viruset som spres, er tiltakene som krever for å bremse smitten de samme; redusert fysisk kontakt mellom mennesker.

Over 400.000 vaksinasjoner

10. februar hadde Sverige passert 400.000 vaksinasjoner og nærmer seg 4 prosent av befolkningen som har fått første dose. Nesten 86.000 svensker (1,05 prosent) hadde samme dato fått andre dose.

Så langt i pandemien (onsdag 8. februar) har Sverige registrert 600.244 smittetilfeller, 4965 intensivinnleggelser og 12.326 koronarelaterte dødsfall.

Reklame I dag våknet du opp til en ekstrem strømpris - slik kutter du regningen