De siste koronatallene fra Sverige 11. juni

Følg pressekonferansen fra klokka 14.00.

Folkhälsomyndigheten holder pressekonferanse om koronasituasjonen i Sverige. Onsdag deltar blant andre avdelingssjef Karin Tegmark-Wisell fra Folkhälsomyndigheten og kriseberedskapssjef Johanna Sandwall fra Socialstyrelsen.

Tirsdag viste koronatallene i Sverige 46.814 smittetilfeller, 2232 intensivinnleggelser og 4795 koronarelaterte dødsfall.

Les også: India: Registrerer opp mot 10.000 nye smittetilfeller daglig

En rangering av dødsraten i noen av de hardest rammede landene viser at Sverige kommer høyt opp med 47,09 dødsfall per 100.000 innbyggere.

HØY DØDSRATE: En rangering av dødsraten i noen av de hardest rammede landene viser at Sverige kommer høyt opp med 47,09 dødsfall per 100.000 innbyggere. Foto: (Johns Hopkins University)

- Unngå kollektivreiser, bryllup og begravelser

Svenske helsemyndigheter har onsdag publisert nye råd om hvordan befolkningen bør opptre under sommerens reiser. Her oppfordres det til å unngå kollektivtrafikk i størst mulig grad og helst gå eller sykle der det er mulig. De som må reise kollektivt oppfordres til å booke sitteplass på forhånd. Kollektivreiser hvor det ikke går an å booke sitteplass, bør unngås, heter det videre. Svenskene oppfordres videre til å holde avstand og sørge for god håndhygiene. Større sosiale sammenkomster som dåp, fester, bryllup og begravelser bør unngås, heter det på Folkhälsomyndighetens hjemmeside.

Rådene gjelder fra 13. juni.