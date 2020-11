De siste koronatallene fra Sverige 12. november

Følg sendingen direkte fra klokka 14.00.

Svenske helsemyndigheter er bekymret etter en periode med kraftig økning i smittetallene og en tydelig økning i pågangen av koronapasienter på sykehusene.

Smittetrykket i Sverige de siste 14 dagene, målt etter nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere, var onsdag 452,8, ifølge tall fra EU-byrået ECDC. Tirsdag var dette tallet 346,7.

Tilsvarende tall for Norge var onsdag 131,0 - opp fra 128 tirsdag.

- Det er et klart trendbrudd vi ser i at antallet personer som trenger intensivpleie øker. Det er et resultat av den økende smittespredningen, uttalte Sara Byfors, enhetssjef i Folkhälsomyndigheten på en pressekonferanse tirsdag denne uken (se video).

Samme dag rapporterte Sverige om 130 pasienter på intensivpleie på sykehusene.

Sverige har fortsatt ledig kapasitet. 400 av 547 tilgjengelig intensivplasser var tirsdag belagt, men ute i regionene uttrykker man bekymring for ukene som kommer.

Tirsdag ble det meldt at tre nye regioner - Kalmar, Norrbotten og Västerbotten - får skjerpede smittevernråd, blant annet om at innbyggere skal unngå fysisk kontakt med andre enn de man bor sammen med og for noen regioner (Norrbotten og Västerbotten) også avstå fra reiser i eller utenfor regionen. De nye bestemmelsene gjelder i første omgang fram til og med 8. desember.