De siste koronatallene fra Sverige 13. oktober

Følg pressekonferansen med Folkhälsomyndigheten direkte fra klokka 14.

Folkhälsomyndigheten holder tirsdag klokka 14 ny pressekonferanse om koronasituasjonen i Sverige. Her deltar blant andre statsepidemiolog Anders Tegnell.

Per fredag viste de siste tallene fra Sverige 98.451 smittetilfeller så langt og 5894 døde. 2624 svensker har ligget på intensivavdeling i løpet av pandemien.

Smittetrykket i Sverige siste 14 dager er 72,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, ifølge tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC (mandag). Tilsvarende tall for Norge er 34,1. Av EU- og EØS-landene og Storbritannia er det Tsjekkia, Belgia, Nederland og Spania som har det høyeste insidenstallet for smittetilfeller, alle over 300.

Du kan følge sendingen direkte i videovinduet fra klokka 14.

Mann (25) i USA smittet to ganger

Tirsdag skriver amerikanske medier om en 25 år gammel mann som ble smittet av koronaviruset to ganger og ble sykere den andre gangen. Forskere ser det som bevis for at kun vaksine kan sikre deg mot smitte.

Mannen hadde ingen underliggende sykdommer. Den andre gangen Nevada-mannen ble smittet, havnet han på sykehus med store pustevansker og måtte få oksygentilførsel, skriver Los Angeles Times.

Ifølge legene ved sykehuset var mannen da smittet av en annen genetisk type av koronaviruset enn første gang, men resultatet ble det samme. Troen på at smitte gjør deg immun, holder derfor ikke, er konklusjonen.

Også i Hongkong, Belgia og Ecuador har koronapasienter fått påvist smitte på nytt, etter først å ha testet negativt og blitt friskmeldt. Forskerne konkluderer derfor med at smitte ikke er noen garanti for framtidig immunitet.

Blant dem som har fremmet teorien om immunitet etter smitte, er statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige. Alt i april hevdet han at Sverige kunne få flokkimmunitet i løpet av mai, noe som ennå ikke har skjedd.