De siste koronatallene fra Sverige 16. juli

Sverige er fortsatt hardt presset av koronautbruddet, men norske myndigheter gir grønt lys for feriereiser til deler av landet. Følg pressekonferansen om koronatallene i Sverige klokka 14.00.

OSLO (Nettavisen): Tre regioner sør i Sverige ble denne uken åpnet for nordmenn som vil på ferie- og fritidsreiser, nemlig Blekinge, Kronoberg og Skåne. Her er smittetallene nå lave.

I naboregionen Jönköping i nord er situasjonen en annen. Her har epidemien smittet 4294 og krevd 175 liv så langt.

Folkhälsomyndigheten i Sverige holder torsdag 16. juli ny pressekonferanse om koronasituasjonen i Sverige og verden forøvrig og presenterer de siste tallene for smittede og døde og antall intensivpasienter i Sverige. Her deltar blant andre Johan Carlson, generaldirektør i Folkhälsomyndigheten.

Åpner Sør-Sverige for nordmenn

I de nye norske reiserådene som ble gjeldende denne uken er det åpnet opp for karantenefrie reiser til regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne, som alle ligger sør i Sverige.

Dermed har deler av Sverige havnet på Folkehelseinstituttets grønne lista, tross at Sverige er blant landene som har vært hardest rammet av koronaviruset med høye smittetall (76.000 er passert) og et høyt antall koronarelaterte dødsfall (5572 per onsdag).

Ferske tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC plasserer Sverige på sjetteplass i Europa over land med flest påviste smittetilfeller. Når utviklingen den siste tiden sammenlignes med innbyggertallet kommer Sverige dårligere ut. For rapporterte tall over 14 dager per 15. juli og fordelt på 100.000 innbyggere er Sverige verst i klassen både når det gjelder smittetall og døde, ifølge ECDC.

SØR I SVERIGE: Norske myndigheter har åpnet for karantenefrie reiser til tre regioner sør i Sverige; Skåne, Kronoberg og Blekinge. Nettavisen har sett på de siste smittetallene fra disse regionene. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

Blekinge, Kronoberg og Skåne

Blekinge hadde ingen på intensivplass eller rapporterte koronadødsfall i uke 27 (29. juni til 5. juli), men 16 nye rapporterte smittetilfeller. I Kronoberg var det ti nye smittetilfeller, én pasient på intensiven og 5 rapporterte dødsfall. I Skåne var det null på intensivplass og 3 dødsfall. Her var det rapport 127 nye smittetilfeller. Dette viser regiontallene fra Folkhälsomyndigheten.

Kronoberg grenser til Jönköping län i nord, og der er smittesituasjonen en annen. Her var det meldt om 339 nye smittetilfeller i uke 27. Totalt har Jönköping hatt 175 koronarelaterte dødsfall siden utbruddet startet.

Verst rammet i Sverige er Stockholms län, der det totalt er meldt om 21.371 smittetilfeller og 2337 dødsfall siden epidemien startet. I uke 27 hadde Stockholms län 1393 nye smittetilfeller og 9 døde.

Endringen i de norske reiserådene betyr at landene som er markert med grønt nå tilfredsstiller kriterier for å unntas karanteneplikten. For reisende fra land som er markert med rødt er det fortsatt 10 dagers karantene som gjelder ved innreise til Norge. Det betyr at reiser du til andre deler av Sverige, for eksempel Göteborg eller Stockholm, må du i 10 dagers karantene når du kommer hjem.

NYE REISERÅD: Dette Europa-kartet med røde og grønne land la Folkehelseinstituttet fram da de nye reiserådene som gjelder fra 15. juli ble presentert. I "grønne områder" er smittepresset vurdert å være så lavt at vi kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene. I området merket med rød farge er smittepresset høyere. Dersom du kommer fra et slikt område, må du i reisekarantene, sier norske myndigheter. Foto: (Folkehelseinstituttet)

- Ingen anbefaling

Norske helsemyndigheter poengterer at grønn farge ikke betyr at det er trygt å reise til disse landene, noe vakthavende statsråd Olaug Bollestad (KrF) også understreket på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

- Det er ingen anbefaling at du skal reise til utlandet, sa hun.

