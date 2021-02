De siste koronatallene fra Sverige 18. februar

Folkhälsomyndigheten holder ny pressekonferanse klokka 14.00.

Følg sendingen direkte i videovinduet:

Sverige passerte denne uken 500.000 utdelte doser med koronavaksine. Onsdag var antallet 525.850. 373.281 personer har fått minst første vaksinedose. 152.569 personer, 1,9 prosent av befolkningen, har fått 2. vaksinedose.

Opplever å bli truet

Torsdag kom nyheten at flere i Folkhälsomyndigheten i Sverige har fått politibeskyttelse etter alvorlige trusler.

«Du er jo klar for 40 år i fengsel eller livstid», starter en e-post til statsepidemiolog Anders Tegnell, skriver Expressen.

- Det startet allerede i vår, det er mye rettet mot våre talspersoner. Men det har eskalert og vi opplever det daglig, vi har medarbeidere som har politibeskyttelse, sier generaldirektør i FHM, Johan Carlson til TT.

Reagerer med sinne

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier han reagerer med sinne på opplysningene.

- Vi har passert en grense når mennesker som gjør jobben sin og jobber for å verne om liv og helse under en pandemi utsettes for dette, sier Löfven, ifølge Aftonbladet.

