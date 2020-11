De siste koronatallene fra Sverige 19. november

Følg sendingen direkte fra klokka 14.00.

Folkhälsomyndigheten i Sverige holder ny pressekonferanse torsdag klokka 14.00. Her deltar avdelingssjef Karin Tegmark Wisell sammen med kriseberedskapssjef Johanna Sandwall fra Socialstyrelsen.

Flere stemmer har tatt til orde for at Sverige nå bør vurdere en mer omfattende nedstengning. En av dem er epidemiologen Jonas F. Ludvigsson som overfor Aftonbladet argumenterer for en total nedstengning.

- Jeg ser for meg en generell lockdown for å forhindre at helsevesenet kollapser, sier Ludvigsson til avisa.

Sist uke konstaterte Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell at det var klare faretegn, blant annet at smitten igjen var på vei inn i eldreomsorgen. Tirsdag denne uka, da svenske sykehus hadde 167 koronapasienter på intensiven, kunne Folkhälsomndigheten konstatere at dette antallet har gått markant opp og at disse nå utgjør 40 prosent av landets intensivpasienter. Kriseberedskapssjef Johanna Sandwall omtalte det økende antallet innleggelser i regionene som «en rask og negativ utvikling». Den dagen lå det 1288 koronapasienter på svenske sykehus.

