De siste koronatallene fra Sverige 26. januar

Følg pressekonferansen med Folkhälsomyndigheten direkte fra klokka 14.00.

Spredningen av det engelske muterte koronaviruset i Norge bekymrer svenskene, som denne uken innførte innreiseforbud fra Norge.

Sverige har så langt registrert over 500.000 smittetilfeller, mer enn 4600 sykehusinnleggelser på intensivavdeling og 11.000 koronarelaterte dødsfall.

Statsepidemiolog Anders Tegnell deltar på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse tirsdag 26. januar sammen med Johanna Sandwall fra Socialstyrelsen og Svante Werger fra Myndigheten för samhällsskydd og beredskap.

Stopper reisende fra Norge

Lørdag oppfordret svenske helsemyndigheter alle som reiser inn i Sverige fra Norge ellers om nylig har vært i Norge om å teste seg for covid-19 og unngå kontakt med andre.

Folkhälsomyndigheten ba også om regjeringen raskt innføre innreiseforbud fra Norge. Forbudet ble innført mandag og gjelder foreløpig til 14. februar.

Det er gjort visse unntak, deriblant for transportsektoren, arbeidspendlere og Sverige-bosatte nordmenn, melder NTB.

Tirsdag kunngjorde Sveriges utenriksminister An Linde at Sverige forlenger reiserådene til over påske. Fram til 15. april rådes svenskene til å unngå alle reiser til land utenfor EU/EØS og Schengen.

- Vi vurderer at det kommer til å være usikkerhet i verden i flere måneder, sier Linde ifølge NTB.

Vil forlenge pandemilov

Tirsdag klokka 12 holdt socialminister Lena Hallengren pressekonferanse om pandemiloven.

Siden 10. januar har Sverige hatt en midlertidig pandemilov som inntil videre gjelder fram til 10. september. Regjeringen fremmer nå et forslag om at loven skal gjelde fram til slutten av desember 2021.

- Pandemiloven behøves fordi Sverige fortsatt har en omfattende smittespredning og et hardt belastet sykehusvesen, uttalte Hallengren tirsdag.

Reklame Husker du disse to idiotene?