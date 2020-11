De siste koronatallene fra Sverige 26. november

Sverige står igjen midt i en «omfattende samfunnsspredning av covid-19». Det var ikke det helsemyndighetene hadde sett for seg. Se pressekonferansen klokka 14.00.

1. september så Folkhälsomyndigheten i Sverige for seg «en relaltivt lav generell spredning i kombinasjon med lokale utbrudd». I et intervju med Aftonbladet onsdag konstaterer statsepidemiolog Anders Tegnell at slik ble det ikke:

- Nei, det har ikke blitt en slik utvikling, verken i Sverige eller noen andre steder, sier han.

Tegnell, som har forsvart Sveriges strategi med lettere smitteverntiltak enn i mange andre land, sier det har vist seg vanskelig å forutse hvordan denne sykdommen vil utvikle seg.

- Vi har hele tiden sagt at vi snakker om scenarier. Det er ikke som værprognoser hvor man har hundre år med data man har samlet inn og kan se på, sier Tegnell ifølge Aftonbladet.

- Omfattende samfunnsspredning

I den foreløpig siste ukerapporten fra Folkhälsomyndigheten 20. november beskriver man en «omfattende samfunnsspredning av covid-19» som fortsetter og samtidig en fortsatt økende trend i antallet rapporterte smittetilfeller. I uke 46 ble det rapportert om cirka 31.400 bekreftede tilfeller, en økning på 24 prosent sammenlignet med uke 45.

Nasjonalt hadde Sverige et insidenstall på 304 i uke 45 og 46 sammenlagt. Tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC torsdag viser at tallet nå er 616,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

6555 koronadøde

Onsdag ble det meldt om 55 nye koronarelaterte dødsfall i Sverige, noe som brakte totaltallet opp til 6555. Antallet smittetilfeller totalt var samtidig 230.514 og antallet på intensivplass 3162 totalt.

Oversikten over meldte smittetilfeller per dag viser en tydelig andre bølge som nådde en foreløpig topp 19. november med 7629 meldte smittetilfeller på et døgn.

Koronasmitte i kongehuset

Torsdag kom nyheten om at prins Carl Philip og hans kone, prinsesse Sofia, har avlagt positive prøver på covid-19.

Han og prinsesse Sofia har lettere influensasymptomer, men har det etter omstendighetene bra, skriver det svenske kongehuset på sine hjemmesider. Kongen, dronningen, kronprinsesse Victoria og hennes ektemann, prins Daniel, skal nå testes.

