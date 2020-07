De siste koronatallene fra Sverige 28. juli - nærmer seg 6000 døde

Sverige har passert 5700 koronadøde. En av kritikerne som advarte i april sier at de dessverre fikk rett og fillerister på ny statsepidemiolog Anders Tegnell.

I april i år, da de daglige rapporterte dødstallene var på sitt høyeste i Sverige, rykket en gruppe med 22 forskere ut med knallhard kritikk av Folkhälsomyndighetens koronastrategi.

Nå, snart fire måneder senere, går en av kritikerne, Björn Olsen, overlege og professor i infeksjonssykdommer, ut og fillerister på ny Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell og hans kolleger. Det gjør han i et sommerintervju med svenske P1, melder Aftonbladet.

Olsen sier han og hans kolleger ble stemplet som hobbyepidemiologer og alarmister etter kronikken, men at fasit viser at de dessverre fikk rett.

- Dødelig cocktail

I radioprogrammet hevder Olsen at det var Folkhälsomyndighetens skråsikkerhet i kombinasjon med medienes idolisering av Tegnell som utgjorde en «dødelig cocktail» og at dette la grunnen for det som nå nærmer seg et antall på 6000 koronadøde.

Ifølge Olsen trådte Folkhälsomyndigheten feil fordi de fokuserte på å dempe uroen heller enn å forberede seg på det verste. Han går så langt å sammenligne organisasjonen med en sekt.

- I en organisasjon med ansvar for pandemibekjempelse kreves fantasti, fantasi til å forestille seg det utenkelige, at det faktisk kan bli en pandemi.

Anders Tegnell har ved flere anledninger kommenterte kritikken fra forskerhold. 3. juni sa han at koronastrategien var riktig, men at eldreomsorgen ikke var godt nok forberedt. Da hadde Sverige passert 4500 døde. Samtidig sa han at Sverige hele tiden har tilpasset sin strategi.

GÅR HARDT UT: Björn Olsen legger ingenting imellom i sin omtale av Folkhälsomyndighetens koronastrategi det populære, svenske radioprogrammet.





5700 dødsfall - 79.000 smittetilfeller

Mandag meldte svenske helsemyndigheter om 5700 koronadødsfall og 79.395 smittetilfeller så langt. Sverige hadde sin smittetopp 24. juni da det ble meldt om 1803 nye tilfeller på et døgn. Siden har tallene gått nedover.

- Fortsatt avtagende smittespredning

Den foreløpig siste ukerapporten fra Folkhälsomyndigheten ble publisert 24. juli og viste at antall bekreftede smittetilfeller avtok i uke mens andelen positive blant de analyserte testene (4 prosent) var uforandret. Alle indikatorer viser en fortsatt avtagende smittespredning, konkluderte Folkhälsomyndigheten da. Samtidig var antallet nyinnskrevne pasienter på intensivavdelng på samme nivå som foregående uke.

Antallet pasienter med laboratoriebekreftet covid-19 som har innledet intensivbehandling per uke har gått ned siden uke 15 i Sverige. Fra uke 10 til og med uke 29 ble det rapportert om 2495 slike pasienter, noe som tilsvarer 3 prosent av alle rapporterte smittetilfeller. I uke 29 ble 12 nye koronapasienter lagt inn på intensivavdeling på svenske sykehus. I uke 28 var tallet 13.

De som har mistet livet som en følge av covid-19 er i snitt 82 år gamle, og 55 prosent av dem er menn. I alt 89 prosent av dødsfallene har vært i gruppen over 70 år. Fram til og med uke 29 var det rapportert om 70 dødsfall i gruppen under 50 år.