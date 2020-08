De siste koronatallene fra Sverige 4. august

Svenske arbeidstakere blir bedt om å jobbe hjemmefra utover høsten der det er mulig.

Fortsett å jobbe hjemmefra og hold avstand til andre mennesker. Det er budskapet fra svenske helsemyndigheter før en koronahøst preget av mye usikkerhet.

Sverige har vært hardt rammet under koronapandemien, men smittetallene har gått rett vei siden toppen 24. juni. Da ble det rapportert 1803 nye smittetilfeller på et døgn.

- Fortsatt stor risiko

Men økende smittetall flere steder i Europa gjør at også svenske helsemyndigheter uttrykker bekymring:

- Vi har fortsatt en stor risiko for at det skal blusse opp igjen til høsten, uttalte Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell på en pressekonferanse før helgen. Da var det seks måneder siden Sverige hadde fått sitt første bekreftede smittetilfelle.

Til Aftonbladet Daily tirsdag sier Tegnell at tallene fra Europa nå gir grunn til uro:

- Lærdommen fra Europa er at man aldri kan lene seg tilbake og tenke at det er over, sier Tegnell.

Tirsdag legger Folkhälsomyndigheten fram nye koronatall for Sverige.

- Fortsette å jobbe hjemmefra

Folkhälsomyndigheten understreket før helgen at covid-19-viruset fortsatt sprer seg i flere områder i Sverige. For å begrense smittespredningen blir svenskene bedt om å holde avstand til andre og begrense antallet nære kontakter.

- Om vi igjen øker antallet kontakter, finnes det en stor risiko for ny spredning i løpet av høsten, skriver Folkhälsomyndigheten på sine nettsider.

Her understrekes det at de som har mulighet må fortsette å jobbe hjemmefra:

- Mange personer har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra, for eksempel de som jobber i servicesektoren eller innen pleie og omsorg. For at de skal kunne ta seg så sikkert som mulig til og fra arbeid er det viktig å forsøke og unngå trengsel. Folkhälsomyndigheten anbefaler derfor at så mange som mulighet fortsetter å jobbe hjemmefra. Ved langvarig hjemmearbeid er det viktig at arbeidsgiver er oppmerksom på sitt ansvar for arbeidsmiljøet, heter det i den gjeldende anbefalingen fra svenske helsemyndigheter.

SEKS MÅNEDER: Diagrammet viser utviklingen i nye påviste smittetilfeller rapportert fra dag til dag i Sverige siden det første tilfellet ble påvist i februar. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

Sverige hadde mandag passert 81.012 smittetilfeller, 2520 på intensivpleie og 5744 dødsfall så langt i koronapandemien.

Sverige hadde mer enn 40 rapporterte dødsfall daglig da bølgen var på topp i april.

