De siste koronatallene fra Sverige: 78.504 smittetilfeller

Ferske tall fra Folkhälsomyndigheten viser 338 nye smittetilfeller på et døgn.

De siste tallene fra Folkhälsomyndigheten i Sverige onsdag viser 78.504 smittetilfeller (+338), 2498 (+2) pasienter på intensivbehandling og 5667 koronarelaterte dødsfall ( + 21) så langt i pandemien.

Ifølge svenske helsemyndigheter er det onsdag 58 inneliggende pasienter på intensivplass på sykehusene.

Tirsdag fikk nye prognoser på en andre smittebølge mye oppmerksomhet i svenske medier. To ganger måtte Folkhälsomyndigheten ut og korrigere tallene. Først ble det vist til et worst case-scenario med drøyt 7000 døde. Deretter, etter at Aftonbladet, hadde stilt spørsmål ved tallene, ble dette korrigert og det ble opplyst at worst case-scenariet tilsa vel 5000 personer. Men også dette var feil, skulle det senere på kvelden vise seg. Ifølge nye og korrigerte tall ble dette tallet til slutt liggende på rundt 4400 døde, melder Aftonbladet i en oppsummering av tallforvirringen onsdag.

Det er verdt å merke seg at Folkhälsomyndigheten holder de to andre scenariene for mer sannsynlige; ifølge disse kan en andre smittebølge i Sverige føre til mellom 1108 til 2541 nye dødsfall.