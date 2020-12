De siste koronatallene fra Sverige 8. desember

Se pressekonferanse med Folkhälsomydigheten klokka 14.00.

Smittespredningen er fortsatt høy i hele Sverige. Tirsdag holder Folkhälsomyndigheten igjen pressekonferanse med en oppdatering om koronasituasjonen.

Du kan følge sendingen direkte i videovinduet over fra klokka 14.00. Saken blir oppdatert.

Bekreftede tall før pressekonferansen er 278.912 smittetilfeller, 3384 intensivpasienter og 7067 koronarelaterte dødsfall så langt i epidemien.

Så 11 prosent økning i smittetall

I den siste uka i november, uke 48, ble det rapportert i overkant av 35.000 nye smittetilfeller, en økning på 11 prosent sammenlignet med uke 47.

Insidenstallene som ble lagt fram 4. desember viste en smitterate på 654 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Tirsdag viste tallene fra det europeiske smittevernbyrået at dette tallet nå har økt til 698.

Sverige er dermed fortsatt i en særstilling i Norden med svært høyt smittetrykk. Tilsvarende tall for Norge, Danmark og Finland tirsdag var 111, 347 og 109.

Samtidig har Sverige også trappet opp testingen igjen. I uke 48 tok 275.000 svensker en koronatest.

Kraftig økning i koronadødsfall

Antallet koronadødsfall har økt kraftig de siste ukene. Per uke 47 viste antallet koronadødsfall (307) nesten en fordobling sammenlignet med middelverdien for de tre foregående ukene (uke 44 til 46), ifølge Folkhälsomyndighetens siste rapport.

Det er etterslep i tallene på koronadødsfall.

- Fortsatt ser man ingen overdødelighet, men dødeligheten nærmer seg grensen for hva som kan klassifiseres som overdødelighet, skriver Folkhälsomyndigheten.

Skjerpede smittevernråd i alle regioner

Antallet koronapasienter som blir innlagt på sykehus har også vist en fortsatt økning. I uke 48 var tallet på nye innleggelser 1350, men også her er det etterslep i rapporteringen.

Antallet intensivpasienter var omtrent på samme nivå som uka i forveien.

- For at sykehusene ikke skal bli overbelastet er det viktig at alle hjelper til for å forhindre at smitten spres, uansett alder og risikofaktor. I alle regioner gjelder nå skjerpede allmenne råd, og disse gjelder til og med 13. desember. Hensikten med rådene er å begrense spredningen av covid-19 ytterligere, het det i ukerapporten som kom 4. desember.

Rådene går blant annet ut på å unngå fysisk kontakt med andre personer enn de man bor sammen med, avstå fra å arrangere eller delta på fester eller tilsvarende sosiale arrangement, avstå fra unødvendige reiser, unngå visse innendørssteder som kjøpesentre, museer, bibliotek, svømmehaller og treningssentre. Avstå fra møter, konserter, treninger, kamper og konkurranser, unntaket er idrettstrening for barn født 2005 eller senere.

Oppfordrer til mer hjemmekontor

Mange svensker har arbeidet hjemmefra siden mars, men regjeringen ønsker nå å trappe opp bruken av hjemmekontor i håp om å bremse koronasmitten, melder NTB via Sveriges Radio.

- Vi må sørge for at alle som kan, faktisk jobber hjemmefra, og at arbeidsgiverne tar sitt ansvar, sier arbeidsminister Eva Nordmark til Sveriges Radio Ekot.

