De siste koronatallene fra Sverige onsdag 20. mai

Sverige melder om 31.523 smittetilfeller og 3831 koronarelaterte dødsfall.

Folkhälsomyndigheten rapporterer onsdag om 31.523 smittetilfeller, 1886 bekreftede på intensivplass så langt i epidemien og totalt 3831 døde.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier utviklingen for inneliggende pasienter på intensivplasser viser en forsiktig positiv utvikling, men at det er alt for tidlig å senke skuldrene. Trykket på sykehusene er fortsatt høyt.

- Intensivpasientene blir liggende lenge inne og er svært krevende. Det er kjempeviktig nå at vi ikke bryter denne kurven, sa Tegnell da svenske Folkhälsomyndigheten onsdag orienterte om de siste tallene for smittede, sykehusinnleggelser og døde etter koronautbruddet.

Tegnell tok videre opp situasjonen for de eldre i risikogruppen og særlig situasjonen i eldreomsorgen, der helsemyndighetene nå erkjenner at besøksforbudet byr på utfordringer.

- Isolasjonen som rammer eldre på institusjon er ikke bra, sa Tegnell og oppfordret kommunene og institusjonene til å legge til rette for at beboere kan møte sine pårørende på en trygg måte.

Folkhälsomyndigheten oppfordrer nå til sjenerøs prøvetaking hos eldre, også når det er diffuse symptomer. Virksomhetene som driver eldreomsorgen skal videre ha en tydelig og rask plan for å håndtere påviste smittetilfeller.

Like i forkant av pressekonferansen sa Sveriges statsminister Stefan Löfven på en annen pressekonferanse at det er langt fram til koronakrisen er over.

Johan Carlsson, generaldirektør for Folkhälsomyndigheten, sier det er en lang vei fram til det foreligger en vaksine og understreket at man per i dag ikke kan vite om vaksinen som kommer vil være effektiv, skriver Aftonbladet.