De siste koronatallene fra Sverige tirsdag 16. juni

Smittetallene øker, men Sverige er forbi toppen, forsikrer Anders Tegnell. Han mener tallene vil vise at den svenske strategien har gitt bedre immunitet enn nabolandene.

OSLO (Nettavisen): Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell var på plass da Folkhälsomyndigheten tirsdag igjen orienterte pressen om koronasituasjonen. Han tilbakeviste oppslag i internasjonale medier om at økningen i smittetallene i Sverige indikerer at toppen ikke er nådd.

- Det er helt feil at vi ikke har nådd toppen. Vi har nådd toppen. Når vi tester flere, får vi flere smittetilfeller, sa Tegnell om smittetallene, som i det siste har vist en økning.

- Økningen vi har sett i det siste skyldes helt og holdent den økte prøvetakningen. Ofte er det snakk om milde symptomer, sier statsepidemiologen.

Tirsdag viser statistikken 53.323 smittetilfeller hittil. 2317 personer har så langt hatt behov for intensivbehandling.

244 pasienter med påvist covid-19 får tirsdag intensivbehandling på svenske sykehus.

- Bedre immunitet enn naboland

Tegnell fikk tirsdag spørsmål om han føler seg sikker på at den svenske strategien har gitt svenskene økt immunitet mot koronaviruset.

- Det er ingen tvil om at utbredelsen av antistoffer er høyere i Sverige enn i våre naboland. Spørsmålet er hvor mye høyere. Vi kommer tilbake til det i en rapport torsdag, svarte Tegnell. Spørsmålet kom fra en tysk journalist.

Tegnell fikk også spørsmål om flokkimmunitet.

- Vårt mål er ikke å nå flokkimmunitet. Jeg tror ikke det er mulig å nå flokkimmunitet uten vaksine, men jeg tror utbredelsen av antistoffer hjelper oss. Vi har åpenbart en høy immunitet i befolkningen. Vi ser en effekt av den immuniteten vi har i befolkningen allerede nå, sier Tegnell.

4939 døde

Antall døde i Sverige er så langt 4939 (48 nye). Middelverdien for antall døde per dag ligger nå på 38, det laveste på lenge.

Tall fra Johns Hopkins university tirsdag viser at Sverige har en dødsrate på 48,03 døde per 100.000 innbyggere. Det tilsvarende tallet for Norge er til sammenligning 4,55. I Danmark er tallet 10,31.

Minnet om reiseråd

- Det er viktig å reise ansvarlig. Unngå kollektivtrafikk hvis du kan. Unngå trengsel, Unngå større festligheter. Og selvsagt er det slik at personer i risikogruppen særlig må tenke på dette. Det å holde avstand og god håndhygiene er kjempeviktig nå foran sommeren, understreker Tegnell.

Mandag var det meldt inn 52.383 smittetilfeller i Sverige så langt i koronautbruddet. Antallet som har hatt behov for intensivplass på sykehusene har nådd 2297 og antallet koronarelaterte dødsfall hittil viste 4891.

Stockholm har vært episenteret i det svenske koronautbruddet med høyest antall smittetilfeller og antall døde totalt. I den første uka i juni (uke 23) var det region Västra Götaland som hadde flest smittetilfeller (2188).

