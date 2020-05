De siste koronatallene fra Sverige torsdag 28. mai

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 14.00.

4266 mennesker er så langt rapportert døde i den svenske koronaepidemien. Middelverdien er nå nede på 51 per døgn, noe som er langt lavere enn hva det har vært.

Det er så langt rapportert om 35.727 smittetilfeller. Antallet som har hatt behov for intensivbehandling på sykehus i løpet av koronavåren er 2032 personer.



Den svenske Folkhälsomyndigheten orienterer om koronasituasjonen klokka 14.00. Deltakere er blant andre enhetssjef Sara Byfors i Folkhälsomyndigheten og Maria Amér, smittevernlege i Gotland, regionen med færrest smittetilfeller i Sverige.

Tallene torsdag viser 70 smittetilfeller så langt i utbruddet i region Gotland, mens Stockholm-regionen, som har flest, har passert 11.500. Øya Gotland har rundt 60.000 innbyggere.

Gotland var raskt ute med å innføre besøksforbud på syke- og aldershjem da de fikk sine første smittetilfeller i mars.

På landsbasis har Sverige passert 35.000 smittetilfeller. Tallene onsdag viste videre 2002 innleggelser på intensivpleie så langt og 4220 dødsfall.

Nedadgående trend i dødsfall

Statsepidemiolog Anders Tegnell kan peke på at tallet på koronadøde innrapportert per dag nå viser en tydeligere nedadgående trend:

- Middelverdien er nede på 58 per dag. Intensivtallene fortsetter også forsiktig nedover, sa han onsdag.

To dager der smittetallene føk i været

Samtidig kunne han ikke gi svar på en «uforklarlig» økning i smittetall for et par dager siden. Den foreløpige hypotesen er at økningen, som dukket opp tirsdag og onsdag, har sin forklaring i økt testing av helsepersonell og at det er etterslep i den kodingen regionene gjør i innrapporteringen av tallene.

Tallene fra Folkhälsomyndigheten viser at det 24. mai ble registrert 210 smittetilfeller. Dagen etter var det plutselig 454, og 26. mai gikk det opp til 685. Onsdag gikk tallet ned igjen til 157.

Høyest dødsrate av de nordiske landene

Sverige skiller seg klart ut fra de andre nordiske landene i en sammenligning av dødsratene per 1 million innbyggere. En oversikt på nettstedet Our World in Data torsdag viser en sammenligning med 7-dagers glidende gjennomsnitt av rapporterte dødsfall etter covid-19-sykdom.

Sammenligningen viser at Finland og Norge fortsatt ligger på et lavere nivå enn Danmark. For alle landene i sammenligningen er tendensen at kurvene går nedover. Men ett land skiller seg klart ut: I begynnelsen av april ser man at Sverige skiller lag med de andre nordiske landene med en fortsatt stigning, skriver Jyllands-Posten.

Our World in Data er vitenskapelig nettpublikasjon med forskningsteam fra University of Oxford.

