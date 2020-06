De siste koronatallene fra Sverige torsdag 4. juni

Følg Folkhälsomyndighetens pressekonferanse direkte fra klokka 14.00.

OSLO (Nettavisen): Folkhälsomyndigheten, det svenske forvaltningsorganet med ansvar for smittevern, holder daglig pressekonferanse om koronasituasjonen.

Du kan følge pressekonferansen direkte i videovinduet over fra klokka 14.00. Saken oppdateres.

Svekket tillit til regjeringen

Svenskenes tillit til regjeringen og Folkhälsomyndighetens evne til å håndtere koronapandemien faller, ifølge en ny meningsmåling fra analysebyrået Novus. Det melder Sveriges Television torsdag.

Andelen som har stor eller ganske stor tillit til regjeringen i denne saken faller med nærmere 20 prosentpoeng.

- Har det tøft akkurat nå

Torbjörn Sjöström, administrerende direktør i Novus, sier regjeringen og ansvarlige helsemyndigheter har det tøft akkurat nå. Særlig de høye dødstallene blant eldre er besværlige. Folk vil vite hvor utbredt smitten er og hvor lenge eldre må holde seg hjemme, spørsmål som ifølge Sjöström ikke er godt besvart.

- Nå kreves det en helt annen type håndtering av pandemien sammenlignet med den akutte krisehåndteringen som folk mente var tilstrekkelig for et par måneder siden, sier han ifølge svt.se.

Passerte 4500 koronadøde

Onsdag passerte Sverige 4500 koronadøde. På Folkhälsomyndighetens pressekonferanse samme dag avviste statsepidemiolog Anders Tegnell at Sveriges strategi har vært feilslått, men sa det ennå er mye man ikke vet effekten av. Han erkjente at det er flere ting man i etterkant ser skulle vært gjort annerledes, blant annet at eldreomsorgen skulle vært bedre forberedt på et virusutbrudd.

STRID OM STRATEGI: På Folkhälsomyndighetens pressekonferanse onsdag avviste statsepidemiolog Anders Tegnell at Sveriges strategi har vært feilslått, men erkjente at det var ting som skulle vært gjort annerledes. Foto: (NTB scanpix)

Høy dødsrate

På dødsrateoversikten hos koronasidene til amerikanske Johns Hopkins University lå Sverige onsdag på femteplass over landene som er hardest rammet av koronapandemien. Belgia ligger på topp med en dødsrate på 83,05, deretter kommer Storbritannia, Spania og Italia. Sverige har en dødsrate på 43,24 døde per 100.000 innbyggere. Dødsraten for Danmark er 9,94 på den samme oversikten og for Norge er tallet 4,44.