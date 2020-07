De siste koronatallene fra Sverige torsdag 9. juli

Følg Folkhälsomyndighetens pressekonferanse fra klokka 14.00.

Folkhälsomyndigheten i Sverige innkaller torsdag til ny pressekonferanse om koronasituasjonen.

Tidligere torsdag kom meldingen om at svensk UD vil komme med reiseråd hver 14. dag i sommer. Dette skal gjøre det lettere for svenske borgere å planlegge sine reiser utenlands, uttalte utenriksminister Ann Linde ifølge Sveriges Radio.

Den første oppdateringen med nye reiseråd kommer 15. juli.

Onsdag meldte svenske helsemyndigheter om 73.858 smittetilfeller hittil, 2469 innlagte på intensivavdeling og totalt 5482 koronarelaterte dødsfall.

Sverige har skilt seg ut i Norden og også gjort seg bemerket på verdensbasis med forholdsvis høye smittetall og høye dødstall under koronapandemien. En sammenligning Folkhälsomyndigheten presenterte onsdag viser 721,96 smittetilfeller totalt per 100.000 innbyggere for Sverige så langt, mens tilsvarende tall for de andre nordiske landene er Norge (167,71), Island (524,66), Finland (131,61) og Danmark (221,97).

FORSKJELLENE I NORDEN: I denne oversikten datert 8. juli viser Folkhälsomyndigheten antallet smittetilfeller og koronarelaterte dødsfall totalt per 100.000 innbyggere for de nordiske landene. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

Når det totale antallet koronarelaterte dødsfall fordeles på 100.000 innbyggere, er forskjellen mellom Sverige og de andre nordiske landene enda mer markant; Sverige (53,59), Norge (4,71), Island (2,80), Finland (5,96) og Danmark (10,49).

Når dødstallene for Sverige regnes som et glidende gjennomsnitt over sju dager har det vært en tydelig nedadgående kurve siden april. Antallet intensivpasienter per døgn viser en lignende synkende tendens. Her begynner glidende gjennomsnitt over 7 dager nå å nærme seg 5 nye tilfeller per døgn.

