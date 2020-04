De siste koronatallene fra Sverige

Følg pressekonferansen med Folkhälsomyndigheten direkte klokka 14.00.

Folkhälsomyndigheten mener å se en god utvikling i de siste smittetallene. Torsdag kommer det nye tall for sykehusinnleggelser, koronasmittede på intensivbehandling og koronarelaterte dødsfall.

Følg pressekonferansen direkte i videovinduet fra klokka 14.00.

- Kurven ligger svært flatt nå og har egentlig gjort det siden begynnelsen av april. Det er veldig gode nyheter, selv om situasjonen i Stockholm er presset, uttalte Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell onsdag.

- Antallet døde per dag er fortsatt forhåpentligvis en form for etterslep fra påskehelgen, ganske mange av dem ble innlagt for mange dager siden, sa Tegnell ifølge NTB.