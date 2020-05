De siste koronatallene fra Sverige

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 14.00.

Sverige melder om 147 nye koronadødsfall onsdag. Totalt antall koronarelaterte dødsfall i Sverige er nå 3460.

147 nye dødsfall på ett døgn er det høyeste tallet siden 22. april, viser en oversikt på Worldometers.

Det er stort etterslep på innrapporterte dødsfall.

- Vi har hatt en oppfølging av tilfeller, derfor er det så mange nye i dag, men de er fordelt utover så det er omtrent like mange per dag, forklarte statsepidemiolog Anders Tegnell på pressekonferansen onsdag, ifølge Aftonbladet.

Samtidig understreket Tegnell at Folkhälsomyndigheten er bekymret for det høye dødstallet.

- Vi har hatt nesten 3500 totalt. Det er et tall vi ikke på noen måte er glade for å se. Det er forferdelig leit at så mange dør av denne sykdommen i Sverige, sa Tegnell.

Det er meldt om 27.909 smittetilfeller. 1768 personer har vært behandlet på intensivplass på sykehusene.

Onsdag melder Finland om 284 dødsfall i forbindelse med koronasmitte så langt, en økning på ni siden tirsdag. Norge har onsdag rapportert om 228 koronarelaterte dødsfall. I Danmark er det meldt om 527 døde, melder NTB.