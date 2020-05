De siste koronatallene fra Sverige

Følg pressekonferansen direkte fra klokka 14.00.

- Vi har en forsiktig positiv trend, som vi må holde fast ved, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten mandag. I Stockholm ser helsemyndigheten en tydelig trend med forsiktig nedgang.

Tallene mandag forteller om 19 nye koronarelaterte dødsfall. Totaltallet er nå 3698. Det er stort etterslep i starten av uken, og statsepidemiolog Anders Tegnell sier han forventer at tallet skal justeres opp. I snitt har antallet nye koronarelaterte dødsfall ligget rundt 70 de siste dagene.

Antallet bekreftede smittetilfeller er 30.377, mens antallet bekreftede covid-19-tilfeller på intensivplasser summerer seg til 1853.

KURVE PÅ VEI NED: Slik er tallene for nye koronarelaterte dødsfall per dag i Sverige. Trenden er at tallene er på vei ned. I snitt rapporteres det nå 70 nye tilfeller per dag. Foto: Faksimile (Folkhälsomyndigheten)

Tegnell sier det har kommet mange spørsmål om barn og sommerferie og sier Folkhälsomyndigheten ikke vil fraråde sommerskoler og leire så lenge de arrangeres lokalt og man følger smittevernreglene.

En pressemelding fra Statistiska Centralbyrån mandag forteller at april var den dødeligste måneden i Sverige på 27 år, skriver Aftonbladet. I alt ble det rapportert inn 10.458 dødsfall i april.

- Vi må tilbake til desember 1993 for å finne flere døde på en måned. Da døde det 11.057 personer. Totalt døde 97.008 personer i 1993, noe som er det høyeste antallet døde på ett år siden 1918, da spanskesyken herjet som verst, sier Tomas Johansson ved SCBs enhet for befolkningsstatistikk ifølge avisa.