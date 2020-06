De som skal besøke Putin, må gjennom en anti-korona-tunnel

Russlands president tar ingen sjanser.

Statlige russiske medier meldte denne uken at besøkende til landets president må gå gjennom en spesialbygget desinfiserende sikkerhetstunnel før de får møte Vladimir Putin på nært hold.

Les også: Melding om ukontrollert koronaspredning i svenske Gällivare

Talsperson til president Vladimir Putin, Dimitrij Peskov, bekrefter at det er bygget tre flyplass-lignende sikkerhetstunneler for presidenten, skriver The Guardian.

En av dem er plassert i presidentens residens, hvor han angivelig har jobbet mye fra den siste tiden, mens de to andre er utplassert i Kreml.

Nedsprayet med desinfiserende middel

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA publiserte en film tirsdag kveld, som demonstrerer hvordan tunnelen fungerer. Filmen viser menn iført munnbind som går gjennom «tunnelen» og blir nedsprayet med desinfiserende middel fra taket og fra sidene.

Et antall personer i Putins nærmeste krets har fått påvist koronaviruset, deriblant Putins talsperson Peskov og en sjefslege som Putin har håndhilst på, skriver The Moscow Times.

Les også: - Har funnet livreddende medisin mot koronaviruset

Peskov sier at alle som møter Putin, blir testet for covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset.

Det er et russisk selskap, Penza, som står bak produksjonen av de spesialbygde tunnelene. Produksjonen ble startet i mai måned.

- Vi måtte levere og installere utstyret innen en kort tidsfrist, sier selskapet bak nyvinningen.

Kjent for å ha bakteriefobi

Putin hadde sin første offentlige opptreden forrige fredag etter å ha vært i «lockdown» i mer enn to måneder, skriver The Moscow Times. Personer som deltok på en seremoni med Putin samme dag, måtte i forkant holde seg i tolv dagers karantene som en forholdsregel, skriver avisen.

Samme avis skriver at Putin er kjent for å ha bakteriefobi, og er ekstremt forsiktig når det gjelder egen helse.

Les også: Hvor dødelig er covid-19? Ny forskning med oppsiktsvekkende resultater

Etter USA og Brasil er Russland det landet i verden med flest påviste smittetilfeller. Landet har over 500.000 bekreftede koronatilfeller. Russiske myndigheter mener forklaringen bak det høye smittetallet, skyldes omfattende testing av befolkningen.

Landet har omkring 7500 registrerte koronarelaterte dødsfall. Men kritiske røster er skeptiske til om dette er det reelle tallet, ifølge Reuters.