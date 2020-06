De tre andre politibetjentene er siktet i forbindelse med dødsfallet på George Floyd

Nye siktelser i saken der George Floyd døde som følge av oksygenmangel.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Siktelsen mot politimannen Derek Chauvin skjerpes til forsettlig drap etter dødfallet til George Floyd. Det melder både lokalvisen i Minnesota, Star Tribune og flere medier.

De tre andre politibetjentene blir siktet for medvirkning til forsettlig drap, melder samme avis.

Senator i Minnesota, Amy Klobuchar, melder også at de tre andre politibetjentene blir siktet.

- Dette er nok et viktig steg mot rettferdighet, skriver hun på Twitter.

Lederen for påtalemyndigheten i Minnesota, Keith Ellison, skal komme med en kunngjøring om ytterligere siktelser etter George Floyds dødsfall onsdag ettermiddag amerikansk tid, det melder CNN. -

Fra før er den tidligere politimannen Derek Chauvin siktet for uaktsomt drap. Også de tre andre, Thomas lane, J.A. Kueng og Tou Thao har mistet jobbene sine etter hendelsen.

To obduksjonsrapporter har konkludert med at George Floyd døde på grunn av trykket mot halsen under pågripelsen.

Dødsfallet til Floyd har skapt sterke reaksjoner over hele USA, også andre steder i verden har det blitt gjennomført demonstrasjoner og protester.

For eksempel I New York er nesten 700 personer pågrepet, og borgermester Bill de Blasio har forlenget portforbudet til å gjelde hele uken, melder NTB.

Da Nettavisen var på Manhattan tidligere denne uken, var deler av området ugjenkjennelig. Det var lite trafikk i gatene og de aller største og mest luksuriøse butikkene Nettavisen gikk forbi, hadde sperret igjen både dører og vinduer.