Debatten-programleder Fredrik Solvang er positiv til det nye mikrofon-tiltaket i TV-debattene i USA

Skrur av motpartens mikrofon under deler av presidentdebatten. - Jeg synes dette virker rimelig, sier Fredrik Solvang.

Den første TV-overførte debatten mellom president Donald Trump og utfordrer Joe Biden blir beskrevet som en katastrofe. Trump avbrøt Biden 71 ganger, mens Biden på sin side hadde 22 avbrytelser, ifølge The Washington Post.

Den andre og siste presidentdebatten skal avholdes i Nashville i Tennessee torsdag kveld lokal tid, og skal modereres av Kristen Welker fra NBC News.

Den uavhengige debattkommisjonen i USA har nå besluttet å innføre et nytt tiltak for å unngå en gjentagelse av den første debatten. Under deler av debatten vil mikrofonen til den ene kandidaten være skrudd av, slik at den andre kandidaten kan snakke uforstyrret i sin tilmålte tid.

Den 90 minutter lange presidentdebatten er delt opp i seks segmenter som varer i 15 minutter. De seks temaene er i skrivende stund:

covid-19-håndtering

amerikanske familier

rase i USA

klimaendringer

nasjonal sikkerhet

lederskap





To minutter uforstyrret taletid

Hver deltager får tildelt to minutter taletid til innledende kommentarer på begynnelsen av hvert segment, hvor motpartens mikrofon vil være skrudd av. Når begge deltagerne har gitt sine åpningskommentarer, blir det åpen diskusjon hvor begge mikrofonene er skrudd på igjen.

- Jeg synes dette virker rimelig fordi man i det minste kan bli kvitt de verste avbrytelsene i de lengste resonnementene. Og det blir likt for begge parter. Da er det kanskje grunn til å håpe at det blir litt mer oppmerksomhet rundt innholdet, sier programleder for NRKs Debatten, Fredrik Solvang, til Nettavisen.

- Trump fikk en del urettferdig kjeft

Trump hadde utvilsomt flest avbrytelser og avsporinger under forrige debatt, men den erfarne NRK-programlederen mener likevel at presidenten har fått vel mye ufortjent kritikk i ettertid.

- Jeg synes Trump fikk en del urettferdig kjeft for forrige debatt. Det han gjør, er egentlig bare å være spontan og veldig responsiv. Han hører det Biden sier, og svarer intuitivt på det. Det kan man selvfølgelig snu til at han mangler etikette og normal folkeskikk. Men man kan like gjerne se på det som at han er intuitiv og muntlig. Jeg synes faktisk han var litt morsom til tider, sier Solvang.

Fredrik Solvang er programleder for NRKs Debatten. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Programleder i TV 2, Arill Riise, er usikker på om tiltaket med avskrudd mikrofon vil sette en stopper for Trumps forsøk på å sette Biden ut av spill.

- Den første debatten ble kaotisk fordi Trump avbrøt Biden og programlederen 145 ganger. Trump hadde åpenbart en teknikk med hensikt å bringe Biden ut av fatning, sier Riise til Nettavisen.

- Det blir spennende å se om tiltaket vil fungere eller ikke. Trump virker så desperat nå, at han vil prøve alle knepene han har. Jeg tror ikke han klarer å holde kjeft selv om mikrofonen er skrudd av. Han vil sikkert gjøre en masse fakter og snakke direkte til Biden. Biden vil fortsatt kunne høre ham og dermed kunne miste tråden, mens seerne skjønner kanskje ikke hvorfor Biden stopper opp, sier Riise.

Programleder Arill Riise har ledet mange debatter og partilederdebatter på TV 2. Foto: Marit Hommedal (NTB)

Blåse i fløyte og danse med panda

De to erfarne programlederne legger ikke skjult på at også norske politikere kan være gode på avbrytelser. Da Solvang og Riise ledet hver sin partilederdebatt i fjor, innførte de humoristiske tiltak for å begrense antall avbrytelser.

- Fredrik Solvang og jeg hadde noen tiltak for å unngå avbrytelser under partilederdebatten i kommunevalget i fjor. Fredrik hadde en panda som partilederne måtte danse med hvis de avbrøt noen andre. Mens jeg hadde en fløyte jeg kunne blåse i. Jeg brukte den én gang, og det fungerte, sier Riise.

- Norske politikere snakker villig i munnen på hverandre. Når du har opptil ni eller ti partiledere som snakker i munnen på hverandre, er det nok å holde styr på. Her er det bare to debattanter. Men etter at Trump har gått på steroider, kan det bli enda mer kaos enn forrige gang, sier Riise og henviser til Trumps medisinske behandling for covid-19.

- Er tiltak som avskrudde mikrofoner aktuelt å innføre i norske TV-overførte debatter, Solvang?

- Jeg tror dette er et slags tvangsmiddel de trenger å iverksette i USA, som det ikke er behov for her i Norge. Heldigvis. I Norge er det ofte nok å se litt strengt på dem for å vippe dem av pinnen, sier Solvang.

- Liker konseptet med utspørring

Vanligvis blir det avholdt tre TV-overførte presidentdebatter og én visepresidentdebatt i amerikanske presidentvalgkamper. Den andre planlagte presidentdebatten i Miami i Florida ble avlyst fordi Trump, som var nylig blitt påvist med koronavirus, nektet å stille i en virtuell TV-debatt.

Den avlyste presidentdebatten ble dermed erstattet av et utspørringsformat, hvor Trump og Biden satt på hver sin kant og ble utspurt av hver sin programleder fra henholdsvis NBC og ABC.

Visepresidentdebatten mellom visepresident Mike Pence og utfordre Kamala Harris ble avholdt som planlagt i langt mer dannede former enn debatten til hovedpersonene.

Selv om den første presidentdebatten blir beskrevet som en katastrofe, sier Solvang at det likevel er noe lærdom å hente fra amerikanske debattformater.

- Ja, det er alltid noe å lære. Ofte når jeg ser på amerikanske debatter har det slått meg at de er langt mer formelle og nesten litt gammeldagse. Det kan faktisk godt hende at det er noe å lære av det. Jeg liker dette konseptet med utspørring som NBC gjorde med Trump. Jeg tror kanskje det formatet hadde vel så mye informasjonsverdi som en vanlig debatt. Jeg likte det ganske godt, sier Solvang.

- Brikkene kan falle på plass

Presidentvalget blir gjerne omtalt som en folkeavstemming om Trump. De aller fleste har gjort seg opp en mening om Trump to uker før valget, men Riise sier at den siste presidentdebatten vil kunne være avgjørende for usikre velgere.

- Dette kan bli en avgjørende debatt for dem som ennå ikke har bestemt seg, selv om det er rekordmange forhåndsstemmer. Debatten kan få de siste brikkene til å falle på plass, sier Riise.