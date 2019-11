Debattredaktør som ikke vil ha debatt, sa du?

Jeg mener alle må få forsvare seg, og jeg stiller meg ellers bak den grunnleggende presseetikken, skriver Bente Rognan Granklev.

Av Bente Rognan Gravklev, Oslo-redaktør i Dagsavisen og tidligere debattleder i samme avis.

«Mener du at vi ikke burde intervjuet ham?» Det spurte TV 2s Gerhard Helskog meg om rett før Dagsnytt 18-sendinga tirsdag. Jeg avkreftet det. Det står nemlig ingen steder i min kommentar i Dagsavisen, «Det som knuste metoo», at Kristian Tonning Riise ikke skal få komme til orde i det hele tatt. Det jeg reagerer på er TV2s framstilling. Deres dyrking av Tonning Riises offerrolle i «Vårt lille land», som ble vist søndag.

Dette er et svar på Erik Stephansens innlegg onsdag: Når metoo-bevegelsen blir en totalitær sekt

Jeg er glad Helskog stilte meg det spørsmålet. Det burde kanskje Nettavisens redaktør, Erik Stephansen, også gjort? Men det er klart: Da ville han jo ikke kunne skrevet om debattredaktøren som ikke vil ha debatt. Eller framstille meg som et totalitært sektmedlem i en kommentarartikkel hos Nettavisen onsdag.

For det første er jeg ikke debattredaktør, men Oslo-redaktør i Dagsavisen. For det andre: Jeg ønsker debatt. To av to feil, altså.

Dagsavisens Bente Rognan Gravklev svarer på Erik Stephansens kommentar «Når metoo-bevegelsen blir en totalitær sekt». Foto: Privat

Jeg mener alle må få forsvare seg, og jeg stiller meg ellers bak den grunnleggende presseetikken. Men jeg mener TV2s «Vårt lille land» har en spørsmålsstilling, en virkemiddelbruk og en manglende balanse i framstillingen, som gjør at Tonning Riise framstår som offer for metoo, når det egentlig er noen helt andre som er ofrene. Det er det jeg mener knuser metoo.

Når metoo framstilles som noe som har ødelagt for menn som har måttet fratre tillitsverv, så knuses metoo. Når disse framstilles som ofre framfor ansvarlige for upassende handlinger, er det lett at vi glir tilbake til det som var normalen før metoo. Noen mener metoo har gjort en stor forskjell, at vi har seiret, og at de historiene vi har fått høre, ikke ville skjedd i dag. Jeg tror det er feil. Og jeg tror den antakelsen, og en historieskriving som snur opp ned på hvem som var ofre og ansvarlige, vil føre oss lenger vekk fra målet. Metoo-debatten må holdes ved like. Og den må ikke dreie seg om å tillegge hverandre meninger som gjør at man enten er for eller imot.

Jeg ser fram til en god og etterrettelig debatt videre. Gjerne med Erik Stephansen. Men da må han slutte å kalle meg et totalitært sektmedlem. Det gjør det nemlig vanskeligere for meg å ytre meg. I Nettavisens kommentarfelt er jeg allerede beskrevet som «farlig» fordi jeg har kritisert TV 2s virkemidler og ytret bekymring for dreiningen av metoo-debatten. Det sier litt om hvor polarisert metoo-debatten har blitt. Og det er også noe som knuser metoo.