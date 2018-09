Deler av E 18 stengt på grunn av nedbør - politiet ber folk holde seg innendørs

Det er store trafikale problemer på Sørlandet grunnet kraftig nedbør. Politiet kommer med en klar beskjed til folk: Hold dere innendørs resten av kvelden.

Styrtregnet som har kommet i løpet av fredag ettermiddag har ført til stengte veier og trafikale problemer.

Oddernestunnelen og Baneheietunnelen er stengt i vestgående retning, melder politiet på Twitter.

Ifølge TV 2 blir politiet og brannvesenet i Agder ringt ned av folk som har problemer grunnet været.

Alt disponibelt brannmannskap har rykket på flere meldinger.

- Det har blitt såpass mye at vi må prioritere liv og helse, sier Hans Arne Madsen, vakthavende brannsjef i Kristiansandsregionen brann- og redning til NRK.

Han ber også folk om å holde seg innendørs resten av kvelden.

Brannvesenet opplyser til TV 2 at det vurderes å sette inn sivilforsvaret.

– Vi hører om folk som sitter fast med motorstopp på grunn av i vann inne i tunnelene. To stykker må berges ut med bergingsbil, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til TV 2.

Rett over klokken 18 meldte meteorologene på Twitter at det har kommet 32,5 mm på tre timer, og at regnet nå er på vei nordover.

Kraftig regn i #Agder de siste timene, #Kjevik har fått 32,5 mm på 3 timer. Nå er nedbøren på vei nordover. Følg med på radaren https://t.co/862gwZh7HX — Meteorologene (@Meteorologene) 7. september 2018

VTS har besluttet å stenge E18 vestgående retning - Oddernestunnelen og Baneheitunnelen. Trafikken vil bli ledet om Lund og sentrum. — Politiet i Agder (@politiagder) 7. september 2018

Det varslede regnet har nådd Kristiansand. Det er store problemer på E18 gjennom Kristiansand i Baneheitunnelen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Den intense nedbøren i Agder varer ut dagen fredag. Natt til lørdag vil regnbygene avta, melder Meteorologisk institutt. De melder også om tordenfare i bygene. Det er sendt ut farevarsel på gult nivå for fylket.

Fra fredag formiddag lokalt 30-40 millimeter i løpet av tre timer, over 50-70 millimeter på tolv timer, heter det i farevarselet.

Oransje nivå

Fredag ettermiddag meldte Meteorologisk institutt om de sender ut farevarsel på oransje nivå (det nest høyeste) for svært kraftige regnbyger i Vestfold, Buskerud og Telemark. Det er ventet mellom 40 og 50 millimeter på tre timer fra sent fredag kveld og 60-70 millimeter på tolv timer.

Det ventes avtagende bygeaktivitet lørdag formiddag.

Anbefaler forebyggende tiltak

«Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører», heter det i farevarselet for disse fylkene.

For områdene rundt er det farevarsel på gult nivå. Det gjelder for Oslo, Akershus og Østfold.

Det er store problemer som her på Grim i Kristiansand der vannet står høyt.

