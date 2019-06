Deler av kjøreopplæringen skal ikke regnes som fravær

Skolefravær knyttet til enkelte obligatoriske deler av kjøreopplæringen, som glattkjøring og langkjøring, skal ikke lenger regnes med i totalfraværet.

Det er imidlertid ikke aktuelt å fjerne den omstridte fraværsgrensen for elever på videregående skole, understreker kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Fraværet har gått ned etter at fraværsgrensen ble innført, og det er ikke aktuelt å fjerne fraværsgrensen. Likevel ser vi behovet for å legge bedre til rette for elever som skal ta førerkort, sier han.

Endringene, som gjelder fra skolestart i august, innebærer unntak for fravær for fire timer sikkerhetskurs på bane, ofte kalt glattkjøring, samt del 2 og 3 (totalt ni timer) av sikkerhetskurs på vei.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier de skal vurdere fraværsregler i forhold til føreropplæring. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

– Eventuelle ytterligere forslag til unntak, for eksempel for praktisk førerprøve, er noe vi vil vurdere i forbindelse med evalueringen av fraværsgrensen våren 2020, sier Sanner.

