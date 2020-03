Delfin svømte midt i Venezia: - Naturen har trykket på reset-knappen

Knallharde italienske sanksjoner for å bekjempe koronaviruset, har gjort underverker for vannkvaliteten i Venezia.

Mens Italia opplever rekordantall døde som følge av koronaviruset, koser delfiner seg midt i det ellers svært travle, støyete og skitne havnebassenget i Venezia.

I en video, som blir spredd på Twitter, kan man se delfiner svømme i havnebassenget, og små fiskeyngel myldre i kanalene.

- Venezia har ikke sett så klart vann på veldig lenge. Delfiner har også dukket opp. Naturen har akkurat trykket på reset-knappen, skriver den italienske fotograf Gianluca De Santis i sin deling av videoen.

En annen skriver på Twitter: - Jeg tenkte jeg skulle spre litt gode nyheter til dere. Siden det er lockdown i Venezia, uten forurensning fra båter, så har vannet begynt å klarne opp og delfiner har blitt sett i kanalen for første gang på 60 år.

Twitterbrukeren Jack, @NotLacazette, har tatt disse bildene fra Venezia. Foto: Twitter (Jack @NotLacazette)

Kanalene er Venezias hovedfartsårer, og den store båttrafikken både forurenser og rører opp sedimenter fra bunnen. En talsperson for Venezias rådhus, sier til CNN at vannet ikke nødvendigvis er mindre forurenset nå enn før, men at det er sedimentene som har lagt seg på bunnen.

Rådhuset erkjenner likevel at Venezia har blitt renere etter at hele byen i praksis ble stengt. Byen, som i mange år har slitt med alt for mange turister, opplever nå at luften har blitt renere fordi båtene ikke slipper ut eksos.

Krystallklart vann i Venezias kanaler som føgle av koronapandemi som nærmest har stengt byen. Foto: Marco Capovilla (Reuters)

I det klare vannet i Venezias kanaler, kan man nå se fiskeyngel i tusentall. Foto: Marco Capovilla (Reuters)

Italia har nå passert Kina i antall døde som følge av koronaviruset, og tilstanden for ytterligere 2.500 blir beskrevet som alvorlig eller kritisk.

3405 personer med påvist koronasmitte var torsdag registrert som døde, en økning på 427 eller 14,3 prosent fra dagen før. I Kina har viruset ifølge myndighetene krevd 3245 liv.

Drøyt 41.000 har fått påvist smitte i Italia, men av disse er over 4.400 nå friskmeldt, viser tall fra myndighetene.

Blant de drøyt 33.000 som fortsatt har viruset i kroppen, opplever 92 prosent bare milde symptomer. Tilstanden for rundt 2.500 blir betegnet som alvorlig eller kritisk.

