Deli de Luca-ansatt siktet for vold mot kvinne

En Deli de Luca-ansatt er pågrepet etter at en kvinne ble utsatt for vold utenfor en kiosk i Oslo.

- Han er siktet for kroppsskade. Strafferammen er på inntil seks år, men mer ønsker jeg ikke å si på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Marita Hagen til Nettavisen.

Hendelsen skjedde tidlig onsdag rundt kl. 06.00 om morgenen, ved krysset mellom Vogts gate og Torshovgata i Oslo.

- Kvinnen blir slått rett ned

Nettavisen har vært i kontakt med et øyenvitne som fikk med seg hendelsesforløpet.

- Jeg var på vei til jobb, da jeg så at det var håndgemeng mellom en mann og en kvinne. Plutselig ser jeg at mannen slår kvinnen rett ned. Da ringte jeg politiet med en gang, sier vitnet til Nettavisen.

Les også: Ungdom fraranet klær i Oslo

Han forteller at hendelsen skjedde like utenfor butikken, og at han snakket med mannen etterpå.



- Den ansatte var hissig, så jeg forholdt meg forsiktig. Han sa at han gjorde det, fordi kvinnen prøvde å stjele noe fra kiosken, forteller vitnet til Nettavisen.

Les også: Sju siktet for voldelige ran på Oslos vestkant

Kvinnen ble raskt tatt hånd om av to forbipasserende, og ble senere kjørt til legevakten med synlige skader. Hun hadde en stor kul og blødning i hodet, ifølge politiet på Twitter.

Fornærmede blir kjørt til legevakten med stor kul og blødning i bakhodet. Vi har kontroll på en mistenkt på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 7. november 2018



Mannen i 20-årene ble pågrepet under rolige omstendigheter etter at politiet var på plass.

- Han er siktet for kroppsskade. Strafferammen er på inntil seks år, men mer ønsker jeg ikke å si på nåværende tidspunkt, siden saken er under innledende etterforskning, sier politiadvokat Marita Hagen.

LIGGER RETT UT: Ifølge et vitne Nettavisen har pratet med, kom to forbipasserende og hjalp kvinnen. Ifølge vitnet var kvinnen bevisstløs.

Vil ha klarhet i saken først

Deli de Luca opplyser til Nettavisen at de ser veldig alvorlig på saken, men vil ikke gi et konkret svar på hvilke konsekvenser hendelsen får for den ansatte.





- Vi jobber med å få klarhet i saken, og hva som har skjedd. Da dette er en personalsak, samt at politiet er involvert, kan jeg ikke gi ytterligere kommentarer før vi har fått oversikt over fakta, sier driftsdirektør Marius Kristiansen i Deli de Luca til Nettavisen.





Kristiansen opplyser at de foreløpig ikke har nok detaljer i saken til å kunne si noe konkret om hendelsesforløpet.





- På et generelt grunnlag har vi et sterkt fokus på interne rutiner, og vil basert på de svar vi får i denne saken vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige. Vi samarbeider tett med politiet, og vil bistå med de svar og avklaringer vi kan gi på nåværende tidspunkt, forteller Kristiansen til Nettavisen.





Mest sett siste uken