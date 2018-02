Delta-ansatte går ikke ut i togstreik

Deltas medlemmer går ikke ut i streik i Bane NOR.

Det ble tirsdag ettermiddag enighet i meklingen mellom Delta/YS Spekter og Bane NOR/Spekter.

Men - meklingen pågår fortsatt mellom LO og Spekter. 68 medarbeidere i Bane NOR tilknyttet LO Stat, kan bli tatt ut i streik, hvis ikke de blir enige.

Hos Delta er de glade:

- Meklingen har vært krevende, men vi har fått en akseptabel løsning, sier Deltas 1. nestleder og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

Det skulle ta nær 14 timers mekling på overtid.

- Vi er glad for å ha kommet i mål og funnet en løsning som er god for medlemmene. Det er fortsatt noen spørsmål som gjenstår og vi forventer at arbeidsgiver bidrar til å finne gode løsninger gjennom utvalgsarbeid og i det kommende lønnsoppgjøret, sier Jens Heiberg, leder av Norsk toglederforening i Delta.

Arbeidstid hovedtema

Tariffavtalen for Bane NOR omfatter Delta-medlemmer fra Norsk toglederforening, Signal- og Teleteknikernes Forening og Delta Jernbane.

Den nye tariffavtalen viderefører i store trekk tidligere lønns- og arbeidsvilkår for Deltas medlemmer.

- Vårt hovedmål var at medlemmenes ikke skulle komme dårligere ut etter overgang til Bane NOR. Dette mener vi er ivaretatt ved denne løsningen, sier Thorkildsen.

Hovedtemaet i meklingen har vært arbeidstid. Delta har vært opptatt av at medlemmene skal ha forsvarlige arbeidstidsordninger.

7.000 kroner



I lønnsoppgjør for 2017 får alle Deltas medlemmer et generelt tillegg på minimum 7.000 kroner.

Forhandlingene ble brutt 12. januar i år.

Mest sett siste uken