Delte nakenbilder av eksen på falske profiler

Da forholdet var over, opplevde kvinnen at nakenbilder av henne ble publisert på nett.

En mann i slutten av 20-årene er nå dømt til sju måneder fengsel for blant annet å ha opprettet falske profiler på sosiale medier og lagt ut nakenbilder av sin ekskjæreste i hennes navn. Mannen nektet selv for å ha gjort dette, men ble ikke trodd av Oslo tingrett.

- Han er uenig med dommen, og har varslet anke, sier hans forsvarer, Elisabeth Myhre, til Nettavisen.

For den unge kvinnen har opplevelsen vært svært vond. Hennes bistandsadvokat, Lars Mathias Undheim, sier at hun ønsker ikke ønsker å bidra til at saken skal bli kjent. For å beskytte henne, har Nettavisen derfor valgt å anonymisere saken betydelig.

Bilder og video

Paret hadde hatt et kort og turbulent forhold. Under forholdet hadde han filmet henne mens de hadde sex. Han tok også stillbilder av kvinnen, der hun var naken, i intime videosamtaler mellom de to. Ifølge kvinnen skal mannen også underveis i forholdet ha truet henne med å spre bilder og videoer av henne, hvis hun ikke føyet seg etter ham.

Kvinnen bestemte seg likevel for å flytte fra ham etter relativt kort tid. Mannen forsøkte å gå i dialog med ekskjæresten. Han fikk blant annet besøksforbud mot et krisesenter kvinnen hadde flyttet til midlertidig. Da hun sluttet å svare på meldingene hans, sendte han meldinger der han først hevdet å ha mistet et minnekort med svært intime bilder og videoer av dem.

Trusler

Først en måned senere skal han, ifølge dommen, ha opprettet en Instagram- og en Facebook-konto i kvinnens navn, der det ble publisert nakenbilder av henne. Dette skjedde samme dag som han hadde møtt henne ute i byen med en annen mann. Hun skal da ha sagt til ekskjæresten at hun ikke ønsket å være sammen med ham lenger og at hun hadde funnet en ny mann.

Han skal da ha truet henne med at «hvis du ikke blir med meg hjem, kommer jeg til å opprette en Facebook-bruker og spre nakenvideoer og - bilder av deg».

Kvinnen har forklart at hun holdt på å bli med ekskjæresten, men at den nye vennen stoppet henne fra å gi inn for truslene, Istedenfor gikk de til politiet og anmeldte truslene. Da var profilene allerede opprettet og bilder publisert.

Mannen er også dømt for å ha forsøkt å true kvinnen til å trekke anmeldelsen og ikke snakke med politiet om saken. Blant annet sendte han, ifølge dommen, meldinger til henne fra falske profiler mens politiet snakket med henne.

Trodde ikke domfelte

Den domfelte mannen nekter altså straffskyld og mener det er noen andre som har brukt minnekortet, opprettet falske profiler, og publisert materialet. Han mente også at det kunne ha vært den fornærmede selv som gjorde dette for å få ham dømt for straffbare handlinger.

Tingretten har ikke trodd på ham, men festet lit til kvinnens forklaringer. De blir styrket av at hun kontaktet politiet kort tid etter flere av enkelthendelsene hadde funnet sted.

- Etter rettens syn er det opplagt at tiltalte trekker frem minnekort og seksualiserte bilder når fornærmede ikke føyer seg etter tiltaltes ønsker, skriver tingrett i dommen. Retten finner det helt usannsynlig at andre enn tiltalte skulle være i besittelse av materialet, eller publisere det.

Retten mener derimot at han har regissert det slik at han har kastet skyld på andre personer - blant andre den fornærmede kvinnen selv.

- Retten mener etter bevisførselen at tiltalte ikke har noen motforestillinger mot å opprette falske profiler, spre falske nyheter og utgi seg for å være en annen, skriver Oslo tingrett i dommen.

Mannen er dømt for å ha opprettet falske profiler, spredt nakenbilder av kvinnen, truet henne med å publisere materialet hvis hun ikke kom tilbake til ham, og for å ha forsøkt å hindre etterforskning ved å true henne med å publisere bilder og video hvis hun ikke trakk en anmeldelse. Han ble frikjent for et tiltalepunkt for vold. Straffen ble sju måneder i fengsel, samt å betale kvinnen 45.000 kroner i erstatning.

- For andre kvinner som blir utsatt for slike hendelser, så er mitt råd å anmelde så fort som mulig. Ikke la deg styre av truslene. Det blir bare verre, sier kvinnens bistandsadvokat Undheim til Nettavisen.

Slik sletter de bildene

Også Hans Marius Tessem i Slettmeg.no sier det kan være lurt å anmelde. Han påpeker at det ikke bare er den første som deler slike bilder som gjør noe ulovlig. Også de som deler videre, bryter loven.

Tessem sier at Slettmeg.no blir kontaktet både om bilder tatt i private sammenhenger, og bilder tatt uten at personene har visst om det, for eksempel på fest.

- Tidligere var det mest vanlig at bilder ble lagt ut på åpne nettsider, slik at mange kunne se dem. Da er det lettere å fjerne bildene. I dag er det mer vanlig at bilder blir delt på Snapchat, Instagram og Messenger i omgangskretsen rundt vedkommende. Sånn sett er det færre som har sett bildene, men skaden er ofte større, sier han.

Han sier at plattformene nå begynner å ta i bruk teknologi som gjenkjenner enkelte bilder, på samme måte som det i dag er vanlig med teknologi som gjenkjenner melodier.

- Dermed kan vi be plattformene om å hindre bildene fra å bli lastet opp og delt, akkurat som de i dag kan stoppe deling av musikk, sier han.

Tessem påpeker at det ikke er personene som lar seg avbilde som gjør noe feil. Ansvaret ligger hos personen(e) som deler bildet uten lov.

- Det er ikke noe galt i å bli tatt bilde av. Det er mange årsaker til at man lar seg avbilde. Ofte er det i en intim sammenheng med en person man har tillit til, eller det kan handle om bekreftelse. Uansett: Det er ikke de som har latt seg avbilde som har gjort noe feil, poengterer han.

