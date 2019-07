Delvis måneformørkelse synlig fra tirsdag kveld

En delvis måneformørkelse vil kunne ses på himmelen over store deler av landet tirsdag kveld.

Den delvise måneformørkelsen varer fra klokken 20.42 tirsdag kveld til litt etter klokken 2 natt til onsdag. På det meste vil godt over halvparten av måneskiven være formørket, skriver Himmelkalenderen.

Den første delen av formørkelsen kan imidlertid ikke observeres fra Norge.

Månen står først opp i Kristiansand klokken 22.15. Deretter vil den være synlig i Oslo klokken 22.18, i Bergen klokken 22.45 og i Trondheim klokken 22.59. Folk i Mo i Rana vil kunne se månen så sent som klokken 23.38.

Saturn er synlig

For at man skal kunne se den delvise måneformørkelsen, må det være fri sikt og skyfri himmel mot sørøst. Har du fjell, trær eller bygninger i denne retningen, tar det lenger tid før månen dukker opp.

Måneformørkelsen er delt inn i flere deler. Formørkelsen er størst rundt klokken 23.30 tirsdag kveld.

Samtidig vil ringplaneten Saturn skinne med et sterkt, gulaktig lys et stykke til høyre for månen. Planeten er på sitt klareste og største i juli.

Befolkningen i store deler av Nord-Norge blir snytt for fenomenet. Månen er under horisonten hele kvelden og natta, og den vil derfor ikke være synlig fra den nordlige delen av Nordland.

To måneformørkelser i fjor

En måneformørkelse oppstår når jorden går mellom solen og månen, og hindrer at sollyset når månens overflate. Det kan skje opptil flere ganger i året.

I tilfellene hvor helskyggen bare dekker en bit av månen, er formørkelsen delvis.

Det var to totale måneformørkelser i Norge i fjor, 31. januar og 27. juli. Det var imidlertid vanskelig å se disse, ettersom månen sto svært lavt på himmelen under den totale fasen.

