Demokrat «crowdsurfet» uten munnbind under Trump-møte

Vernon Jones, som sitter i Representantenes hus for Demokratene, «crowdsurfet» under et folkemøte for president Donald Trump i Macon i Georgia fredag kveld.

Jones brukte ikke munnbind under stuntet på folkemøtet, som fant sted utendørs. 59-åringen, som ble valgt inn for Demokratene i 2017, rettet i vår skarp kritikk mot partiet og ga sin støtte til Trump i det kommende presidentvalget. Dette kommer i kjølvannet av sterk kritikk for brudd på smittevernsreglene som har blitt rettet mot Trumps folkemøter. CNN skriver at helsedepartementet i Minnesota har sporet minst 20 smittetilfeller tilbake til et Trump-møte i Bemidiji, 18. september. En uke senere kunngjorde han at han ville trekke seg fra Representantenes hus, før han senere ombestemte seg. Jones tar imidlertid ikke gjenvalg når perioden hans løper ut i januar.

Republikanerne har vunnet Georgia i hvert presidentvalg siden 1992, men delstaten ser i år ut til å bli en vippestat. Joe Biden var fredag i Michigan, som Trump i 2016 vant med svært knapp margin. Michigan ble vunnet av Demokratene i hvert presidentvalg mellom 1992 og 2012. (©NTB)