Demokratene ikke frekke nok til å slå Trump

Trump er en av de minst populære presidentene gjennom tidene. Likevel er det mye som tyder på at demokratene roter bort muligheten til å overta presidentstolen.

En drøss demokrater, 25 sist jeg sjekket, har meldt seg på i kampen om å bli deres presidentkandidat. Gjennom flere debatter har amerikanerne nå fått mulighet til å bli bedre kjent de fleste av kandidatene.

De som så langt peker seg ut på meningsmålingene med tosifret oppslutning, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Kamala Harris, har alle klart seg høvelig greit. Uten en klar debattvinner.

Men kan noen av dem slå Donald Trump?

Det er en snikende følelse av at uansett hvem av dem som til slutt vinner, så vil Trump få inn en kraftig upper cut før man som tilskuer i det hele tatt har fått smakt på popcornet. Man kan mene hva man vil om han, men The Donald er vanskelig å møte i en debatt og i politiske diskusjoner.

Veldig vanskelig faktisk.

Han har en egen evne til å lukte med en gang motstanderen viser minste tegn til frustrasjon eller irritasjon. Derfra knaller han på helt skamløst og tvinger ofte motstanderen på defensiven.

Mange av de demokratiske kandidatene er smarte folk med gjennomtenkt politikk, relevant erfaring og den viljen som må til. Likevel, om jeg kan få være litt tabloid, så har de alle minst en vesentlig svakhet. Enten er de for gamle, for sære eller de er for lite kjent. I tillegg har de alle en store felles svakhet, de mangler tilsynelatende en tilstrekkelig dose av den frekkhetens nådegave som kreves i den trumpske tidsalder.

Man vinner ikke over Trump med bedre og mer helhetlig politikk. Det er det bare de partitro velgerne som får med seg likevel. Det neste valget kommer til å bli et sirkus uten like. Trump kommer til å ha minst en twittermelding per dag som blir det folk prater om den dagen og som CNN kaller inn et kveldspanel for å kommentere på.

For å henge med må den demokratiske kandidaten evne å kunne skyte fra hofta, være litt upresis når det er nødvendig og kunne latterliggjøre Trump på en måte som appellerer til de moderate velger i vippestatene. Det holder ikke å si «Trump is a liar and medicare for all».

Det er ennå langt frem og mye som kan skje. For eksempel kan veksten i amerikansk økonomi stoppe opp. Da har demokratene plutselig en stor mulighet til å innta verdens mest kjente kontor.

Men akkurat nå ser det ut som alle de demokratiske kandidatene mangler det lille ekstra.

De er rett og slett ikke frekke nok.