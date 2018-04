Demokratene saksøker Russland, Trump-kampanje og WikiLeaks

Demokratene saksøker Russlands regjering, Donald Trumps valgkampapparat og WikiLeaks med anklager om at de samarbeidet om å påvirke valget.

Søksmålet mot den russiske regjeringen, den amerikanske presidentens valgkamporganisasjon og WikiLeaks ble fredag levert inn til en føderal distriktsdomstol på Manhattan, skriver Washington Post , som først meldte om søksmålet.

– Under presidentvalget i 2016 iverksatte Russland et gjennomført angrep på vårt demokrati, og de fant en villig og aktiv partner i Donald Trumps valgkamp, heter det i en uttalelse fra partileder Tom Perez.

Også presidentens sønn og svigersønn er gjenstand for søksmålet.

Hacking

I søksmålet hevdes det at ledende personer i Trumps valgkampstab i hemmelighet samarbeidet med Russlands regjering og dens militære etterretningstjeneste for å svekke Demokratenes kandidat Hillary Clinton og hjelpe Trump. Påstanden er at dette skjedde gjennom hacking av Det demokratiske partis dataservere og spredning av materiale som ble funnet der.

Trump har gjentatte ganger benektet at det fantes noen hemmelig sammensvergelse mellom hans valgkampstab og Russland.

I søksmålet krever Demokratene et uspesifisert beløp i kompensasjon for skadene de mener er påført partiet, samt en ordre som kan hindre ytterligere inngripen i Demokratenes datasystemer.

«Forræderi»

Demokratene anklager Trump og hans medarbeidere for å ha hatt et forhold til Russland som muliggjorde opprettelsen av en «Trump-Russland-konspirasjon».

– Dette utgjorde en forrædersk handling som mangler sidestykke: Valgkampen til en presidentkandidat i USA var i forbund med en fiendtlig utenlandsk makt for å styrke sine egne sjanser for å vinne valget, sier Perez.

I søksmålet heter det at titalls tusen dokumenter og eposter ble stjålet gjennom hackingen av partiets data- og telefonsystemer. WikiLeaks publiserte stjålne eposter fra Demokratene under valgkampen.

Senatet og spesialetterforsker Robert Mueller etterforsker fortsatt om Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland i forkant av valget.

Splittelse

Sist måned opplyste republikanerne i Representantenes hus' etterretningskomité at de ikke har funnet noen beviser for at Trump og hans medarbeidere samarbeidet med russere for å påvirke valget. De avviste også at det er bevis for at regjeringen i Moskva forsøkte å hjelpe Trump.

Begge konklusjonene ble avvist av etterretningskomiteens medlemmer fra Demokratene, skriver Washington Post.

Allerede kort tid etter 2016-valget konkluderte amerikanske etterretningsorganisasjoner med at Russland hadde stått bak en kampanje for å hjelpe Donald Trump og motarbeide Hillary Clinton. Kampanjen skal ha omfattet hacking, lekkasjer av sensitiv informasjon og spredning av «falske nyheter» på sosiale medier.

(©NTB)

