Demokratenes Beto O’Rourke (47) trekker seg fra presidentkampen

Han skulle utfordre Donald Trump - nå trekker han seg fra presidentvalget som avholdes neste år.

Annonseringen kom i en mail fra O’Rourke til tilhengerne hans fredag, ifølge CNN.

- Selv om dette er vanskelig å akseptere, er det tydelig for meg at kampanjen ikke har midlene til å lykkes framover, sier O’Rourke i en uttalelse.

- Min tjeneste til landet vil ikke bli som en kandidat eller som den nominerte. Å anerkjenne dette nå er det beste for dem i kampanjen; det er det beste for dette partiet når vi skal komme fram til én nominert; og det er det beste for dette landet, forteller han.

Donald Trump skriver fredag kveld følgende på Twitter: "Åh nei, Beto trakk seg akkurat fra presidentkampen til tross for at han var 'født til dette'. Tror ikke det!"

O’Rourke var inntil nylig en ukjent politiker på den nasjonale scenen. Han fikk imidlertid søkelyset rettet mot seg etter mellomvalget i fjor, hvor han kjempet mot Ted Cruz og tapte med små marginer om å bli senator i delstaten Texas.

Han beskrives som et stjerneskudd i partiet, og anses å være en ung og energisk kandidat som ofte sammenlignes med Barack Obama. Enkelte medier og tilhengere har gått så langt som å omtale ham som en «hvit Obama».

O’Rourke gikk i september til direkte angrep på Donald Trump - og sa samtidig at han ønsker å fjerne våpen som AR-15 og AK-47 fra det amerikanske markedet: