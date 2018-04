Demokrater kritiserer Trump for uvettig tvitring om Syria-angrep

En gruppe demokrater i Representantenes hus kommer med krass kritikk av Donald Trumps tvitring om mulige angrep på Syria. – Uansvarlig og farlig, sier de.

– Som militære veteraner er vi dypt bekymret over presidentens tankeløse bruk av Twitter og andre åpne fora for å diskutere bruken av militærmakt i Syria, skriver Mike Thompson, Ted Lieu, Seth Moulton og seks andre kongressrepresentanter fra Demokratene i en felles uttalelse.

De understreker at bildene fra Douma sist helg er sjokkerende og mener at tiltak mot Syria må overveies, men de påpeker at det kreves omfattende vurderinger før missiler fyres av.

– Vi vet at presidentenes strategi er tankeløs og uansvarlig, og den setter våre menn og kvinner som tjenestegjør i uniform i fare, skriver de.

Under presidentvalgkampen i 2016 kritiserte Trump sin forgjenger Barack Obama i harde ordelag for å være for åpen med sine militære planer.

(©NTB)

