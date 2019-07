Demokrater varsler «mer realistisk» klimaplan

Demokrater i Representantenes hus varsler at de vil komme med en «mer realistisk» klimaplan. De mener nullutslippsmålet bør settes til 2050, ikke 2030.

Få måneder etter at demokratene presenterte Green New Deal, varsler flere demokrater at de skal presentere et nytt lovverk mot slutten av året som de håper kan bidra til å redusere klimagassutslippene.

– Vi tror at 2050-målet er mer realistisk, sier demokraten Frank Pallone til nyhetsbyrået Reuters.

Les også: Bollestad: – Avlingene handler ikke bare om politikk, men også om Vårherre

Han sier at datoen er basert på innspill fra forskere som sier at verden er i katastrofal situasjon det året dersom utslippene ikke er i netto null.

Pallone går sammen med Paul Tonko, Bobby Rush og flere andre demokrater når de skal lage lovverket som skal ha som mål å unngå de verste effektene av klimaendringene. Inspirasjonen skal komme fra Green New Deal og dens støttespillere, sier Pallone. Nullutslippsmålet settes derimot 20 år fram i tid, fra 2030 til 2050.

Les også: Klimakrisen fører til angst hos enkelte unge

Green New Deal har som mål å bekjempe klimaendringer ved å få amerikansk økonomi vekk fra fossilt brennstoff og over til fornybare energikilder. Planen er dels oppkalt etter Franklin Roosevelts historiske reformprogram «New Deal» under den store depresjonen på 30-tallet.

Les også: Norge har betalt 8,3 milliarder kroner på tross av voldsom avskoging i Amazonas

Klimaplanen gikk ikke gjennom i Senatet, og det er også der det nye lovverket til demokratene ikke uventet kommer til å stoppes. I Senatet har republikanere flertall.